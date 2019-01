Alcalde de Miraflores defendió la designación de exfuncionarios de la gestión de Luis Castañeda

Luis Molina en entrevista en Radio Capital. | Fuente: Capital

Luis Molina, nuevo alcalde de Miraflores, defendió la designación de sus colaboradores en la comuna distrital, luego de que un medio local informara que varios de ellos trabajaron durante la gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima.

"Yo he sido coordinador parlamentario por cuatro años en la Municipalidad de Lima, y en forma silenciosa vi personas que trabajaban muy bien. Cuando uno entra a una gestión, más que con gente de confianza, uno trabaja con gente que tenga experiencia para no perder tiempo", afirmó en entrevista con Radio Capital.

Entre los nuevos funcionarios, Molina resaltó a Patricia Juárez (ex teniente alcaldesa de Lima), Abdul Miranda (ex gerente Seguridad Ciudadana de Lima), Oscar Lozan (ex gerente de Finanzas de Lima) y Mario Casarreto (ex gerente de Defensa Civil y Gestión Del Riesgo de Desastre de Lima). También están Maritza Casaverde (ex gerente de Administración de Lima) y Carlos Simon Lozada (Subgerencia de Tecnologías de la Información de Lima). De acuerdo con el diario El Comercio, 16 de los 36 nuevos funcionarios pertenecieron a la anterior gestión capitalina.

Actos de corrupción

Al ser consultado por los cuestionamientos que tienen algunos de los mencionados funcionarios, sostuvo que no aceptará ningún tema de corrupción. "Si están en un tema de corrupción, automáticamente se les sacaría [de la Municipalidad] y se les procesaría, eso lo tengo clarísimo", aseveró.

En ese sentido, recordó que la Municipalidad de Miraflores conformará una comisión anticorrupción, integrada por "ciudadanos y vecinos notables", a fin implementar políticas dirigidas a combatir este flagelo.

En esa línea de una gestión transparente, anunció que harán una revisión de cuentas mensualmente y no permitirá la injerencia política. Según contó, solo se comunicó telefónicamente con Luis Castañeda -líder del partido Solidaridad Nacional- cuando este lo felicitó por ganar las elecciones. "Estoy en contra de que me presionen y me pongan gente, me quieren poner gente y eso no lo voy a aceptar", zanjó.