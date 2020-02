Alcalde Jorge Muñoz sobre bypass de 28 de Julio: "No ha servido como quisiéramos"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció la noche de este jueves respecto de los problemas que tiene el bypass de la avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima, obra realizada durante la gestión de su antecesor, Luis Castañeda Lossio, quien afronta 24 meses de prisión preventiva.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el burgomaestre reconoció que la obra no ha servido como se hubiese querido, por lo que dijo que es necesario realizar obras complementarias y tomar algunas medidas para optimizarla.

“(Se deben) hacer algunas obras complementarias y hemos discutido con nuestros técnicos temas que tienen que ver con semaforización, con algunas prohibiciones de voltear a la izquierda, pero no vamos a poder derruir algo que ya se hizo, en lo que se gastó dinero, de pronto sí se pueden hacer unas obras complementarios ahí y eso es parte del compromiso que nosotros tenemos”, dijo.

Proyectos con problemas

En esa línea, el alcalde Jorge Muñoz sostuvo que esta afectó “muchísimo” a la ciudadanía y que es un ejemplo de lo que sucede cuando el gobernante ejecuta un proyecto para sí mismo, en vez de poner como fin al ciudadano. Agregó que las gestiones anteriores le dejaron varios proyectos que tienen problemas, como el de la estación Andrés Reyes del Metropolitano, que será inaugurada este viernes.

“Yendo por la legal se avanza, pero quizás no tan rápido como se puede avanzar cuando tú tienes mecanismos que pasan por encima a la norma o cuando utilizas también a organizaciones que no están dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, me refiero a organismos internacionales y cosas por el estilo, que se han utilizado, pero gran parte de esta utilización de organismos internacionales, por ejemplo, nos dejaron a nosotros expedientes que tuvieron muchos problemas”, dijo.

“Mañana vamos a terminar de inaugurar lo que es Andrés Reyes, esta estación del Metropolitano, mañana a mediodía se la vamos a entregar finalmente a la gente. Tomó tiempo, porque el diseño que estaba hecho era muy malo inclusive, ni siquiera se había planificado por dónde iban a discurrir los buses cuando se estaba construyendo”, agregó.