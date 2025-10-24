Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alcalde Renzo Reggiardo declara en emergencia la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana

A través de una ordenanza municipal, el alcalde Renzo Reggiardo declaró en situación de emergencia y de interés metropolitano la seguridad ciudadana en la capital.
A través de una ordenanza municipal, el alcalde Renzo Reggiardo declaró en situación de emergencia y de interés metropolitano la seguridad ciudadana en la capital. | Fuente: MML / Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

En una resolución municipal publicada este viernes en edición extraordinaria del diario El Peruano, el burgomaestre dispuso "acciones inmediatas y urgentes" ante la inseguridad de Lima Metropolitana, tales como "fortalecimiento de la capacidad operativa del serenazgo".

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo dispuso declarar "en situación de emergencia y de interés metropolitano la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana" por 120 días. 

Así lo señala la Ordenanza Municipal N° 2776 publicada este viernes en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, a través de la cual se indica ejecutar una serie de medidas "inmediatas y urgentes" para hacer frente a la inseguridad en la ciudad capital. Esto tras un acuerdo del concejo municipal tomado "por mayoría y con la dispensa del trámite de aprobación del acta, para su inmediata ejecución".

¿Qué medidas ha dispuesto la Municipalidad de Lima?

A través de la referida ordenanza, la Municipalidad de Lima (MML) dispuso convocar "a todas las entidades que conforman el Comité Regional y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CORESEC y CODISEC), a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, a las municipalidades distritales, así como al sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, a trabajar de manera articulada para fortalecer las acciones de prevención, control y respuesta ante las amenazas que afectan la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana".

Además, el municipio señaló que "durante la vigencia" de la ordenanza, la MML, "a través de sus órganos competentes", podrá realizar acciones dirigidas al "fortalecimiento de la capacidad operativa del serenazgo y de los sistemas de videovigilancia".

Asimismo, "adquirir bienes, servicios, y ejecutar obras necesarias para mitigar riesgos y/o atender situaciones urgentes vinculadas con la seguridad ciudadana"; "optimizar la gestión de contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos por causal de emergencia"; y "promover convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para apoyo logístico, tecnológico y otros relacionados".

Finalmente, en las disposiciones complementarios, la comuna limeña dispuso "encargar a la Gerencia Municipal Metropolitana, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a la Oficina de Logística, y a los demás órganos competentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cumplimiento de lo dispuesto" en la ordenanza.

"El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de la normativa de control concurrente, efectuará las acciones, de acuerdo con su competencia para velar por el cumplimiento de la presente ordenanza" y "el alcalde metropolitano de Lima dictará las disposiciones complementarias y/o adicionales que fueran necesarias para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente ordenanza", puntualiza la ordenanza. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Renzo Reggiardo Municipalidad de Lima seguridad ciudadana delincuencia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA