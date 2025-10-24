“Esperemos que el PJ se rectifique”: congresista Echevarría visita a Guillermo Bermejo tras condena por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo, congresista de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, se encuentra recluido en una carceleta de la sede del Poder Judicial en el distrito de La Victoria, en Lima, esperando que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) establezca el penal donde cumplirá la condena de 15 años de prisión efectiva dictada por la entidad de justicia.

El parlamentario fue sentenciado este viernes por sus vínculos con la organización Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) entre los años 2008 y 2009, según resolvió la judicatura.

Ante esto, el congresista Hamlet Echevarría, quien pertenece a la misma bancada de Bermejo, acudió a la mencionada sede judicial para visitar al legislador y traerle, según dijo, una colcha para que pueda “taparse”.

“He venido a visitarlo. En estas circunstancias conversaré con él para saber cuál es la situación. Estoy llegando a verlo”, declaró el legislador a la prensa.

“Yo he venido a ver al congresista porque me han comunicado que el señor Bermejo ha sido sentenciado. Esa es la razón por la que he venido a verlo. De repente, como persona y como humano he venido a darle una colcha para que se tape”, sostuvo.

En efecto, Guillermo Bermejo llegó por la tarde a la sede del Poder Judicial en un vehículo negro resguardado por la Policía Nacional. Para Echevarría, la institución de justicia debería “rectificarse” en su decisión contra Bermejo.

“Para mí todos son inocentes hasta que se le pruebe lo contrario. Todavía (no es culpable). Esto todavía no es un delito. Voy a dejar de tener la duda si mañana más tarde en realidad el Poder Judicial se rectifique porque hay personas que deben ser sentenciadas y no lo están”, sostuvo.