Defensoria del Pueblo le requirió acciones correctivas al director regional de Salud de Cajamarca, Pedro Cruzado Puente

La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio por el registro irregular de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de vivienda del pasaje Sarratea, como persona fallecida ante el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), registro que luego cambió y dejó de figurar como fallecido.

"Iniciamos investigación de oficio por registro irregular como persona fallecida de Alejandro Sánchez Sánchez. Pedimos certificado de defunción e información de sustento para su emisión y registro en Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) a cargo del Ministerio de Salud", se lee en el documento.

En dicho documento, se le requirió al director regional de Salud de Cajamarca, Pedro Cruzado Puente, "las acciones correctivas adoptadas por su institución respecto a la emisión del certificado de defunción" de Sánchez Sánchez.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo comunicó que han solicitado un requerimiento a la Reniec sobre la información de los datos del dueño de la casa del pasaje Sarratea en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN).

Alejandro Sánchez Sánchez, el prófugo dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña -donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones- dejó de figurar como fallecido ante el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según pudo corroborar RPP Noticias.

Luego que se denunciara que Sánchez Sánchez aparecía como muerto en el sistema del Reniec, esta mañana -en cuestión de horas- se cambió la información en el registro y volvió a aparecer como vivo.

Como se recuerda, en el sistema del Reniec se consignaba que Alejandro Sánchez, para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, había fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en el que se dio el operativo 'Valkiria II', ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El lugar de su deceso, según aparecía en el registro, fue el caserío Ojo de Agua, en la provincia cajamarquina de Chota.

Orden de detención

Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo, es una de las seis personas para las cuales el Poder Judicial ordenó detención preliminar el último 11 de octubre. Ese día, las autoridades policiales y del Ministerio Público detuvieron a exfuncionarios y allegados al Gobierno.

Sin embargo, la noche del jueves 13 de octubre apareció una publicación en su cuenta de Facebook en la que negaba haber cometido algún delito y que se fuera a entregar a las autoridades.

“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.

Cuestionó, además, el actuar de los funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial e indicó que la orden de detención en su contra es parte de una persecución.