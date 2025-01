Alfredo Zamudio: "Un proceso de diálogo es tratar de entender qué es lo que nos pasó [como país], qué nos está pasando y qué podemos construir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen

Alfredo Zamudio, director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, destacó la importancia de que existan procesos de diálogo ante conflictos sociales o contextos polarizados en una sociedad. Sostuvo que el Perú tiene "muchas necesidades" que necesitan ser discutidas por parte de los actores sociales, entre ellos, políticos, academia y organizaciones de la sociedad civil.

En Ampliación de Noticias, Zamudio señaló que, conforme a su experiencia, ha observado que cuando se establece una conversación entre varios actores existe "mucha desconfianza"; por lo que, en estos contextos, es clave identificar qué puntos son posibles de debatir, como primer paso para este acercamiento.

"¿Qué es lo que el Perú necesita escuchar? ¿Qué es lo que el Perú necesita saber? En mi experiencia, en situaciones de conflicto, es que la gente necesita creer que hay un horizonte. Porque si no, es solamente apagar la luz y cerrar por fuera. ¿Hay un horizonte para el Perú? Sí lo hay", indicó.

Zamudio explicó que, si bien nuestro país cuenta con capacidades para gestionar procesos de diálogo, la experiencia internacional muestra que las personas "quieren irse por el conflicto más difícil" de abordar, lo que, en un escenario de desconfianza, hace complejo tener resultados.

"Nosotros siempre recomendamos tener una conversación en base a estos tres principios: ¿Cuál es el cambio que quieres ver? La segunda pregunta es, para que ese cambio suceda, ¿quién debe estar en la conversación? [...] ¿con quién yo puedo hablar o cómo yo logro que ellos hablen conmigo? Y la tercera pregunta es, si yo sé cuál es el cambio que necesito y quién debe estar en la conversación, ¿cómo construyo yo esa conversación?", señaló.

La importancia de que existan espacios de diálogo

Alfredo Zamudio sostuvo que los procesos de diálogo deben ser inclusivos "porque tienes que reparar muchas relaciones". En ese sentido, resaltó la importancia de que los actores sociales conozcan las diferencias de llevar adelante una negociación "que es un proceso de trueque" o de un proceso de diálogo.

"Un proceso de diálogo es tratar de entender qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos está pasando y qué podemos construir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso puede ser negociación, mediación o un acuerdo. [...] Por eso es importante que en la prensa, en la academia, en el mundo político se diferencien [estos términos]. Y un proceso de diálogo te sirve para ordenar un poquito la conversación: ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál es el dolor? ¿Cuál es la rabia? ¿Cuáles son los abusos que necesitamos conocer? Y ¿cuál es la conversación más sencilla que podemos tener cuando no hay nada de confianza?", precisó.

"Se tiene que construir una conversación con mucho tiempo y con mucho tino", añadió.

En otro momento, Zamudio recalcó la importancia de que la sociedad civil esté presente en los procesos de diálogo, sobre todo cuando existe una situación de disputa.

"La política es una forma de ofrecer soluciones, ideas. La democracia es cómo tomas decisiones sobre esas ideas. Ahora, si el mundo político no se pone de acuerdo, no logra conversar, no logra ofrecer ideas para que la democracia las decida, no es que la democracia sea el problema, el problema está en la conversación política, y ahí la sociedad civil debe estar en esa conversación", expresó.

Y añadió: "Si el mundo político necesita acompañamiento de sociedad civil, debe invitarla y la sociedad civil [también] debe invitarse a esa conversación. Esa es una forma de cómo mejorar la conversación en el Perú. No es culpa de la democracia, es la responsabilidad del mundo político".

Es preciso señalar que Alfredo Zamudio, del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, se encuentra en Lima como invitado dentro de una serie de talleres del proyecto Perú Conversa, que lleva a cabo de IDEA Internacional.

Esta es una nota de El Poder en tus Manos con la asistencia técnica de Idea Internacional.