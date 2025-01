Presidente del JNE sobre partidos en competencia para las Elecciones 2026: “Tenemos 39 inscritos y puede haber más”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Presidente del JNE sobre partidos en competencia al 2026: “Antes del 12 de abril de este año tendremos la foto completa”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que antes del 12 de abril del 2025, fecha señalada para la convocatoria a Elecciones Generales 2026, se conocerá el total de partidos políticos que finalmente serán parte de la contienda política en esos comicios.

En Ampliación de Noticias, Burneo Bermejo señaló que llevar adelante un proceso electoral con más de 39 organizaciones políticas es un reto “sin precedentes” en el Perú.

“Antes del 12 de abril ya tendríamos la foto completa. Tenemos 39 [partidos políticos] inscritos y pueden haber más… El reto para todo el sistema electoral va a ser muy grande por el procesamiento de información, la cédula de votación (que va a ser sui géneris), y en general para el JNE al momento de ver las apelaciones, las inscripciones de candidatos y de precandidatos", indicó.

Agregó además que "nunca en el país, y quizás en el mundo, ha habido la cantidad de partidos que hay en el Perú. Lo máximo que tuvimos fueron 18 partidos en el último proceso electoral [2022] y hubo dificultades logísticas para procesar toda esa cantidad de candidatos y de partidos”, aseguró.

Retos presupuestales

El titular del JNE fue enfático al indicar que, para llevar adelante un proceso electoral de las características que tendrá el 2026, será necesario que su entidad cuente con el presupuesto suficiente para cumplir con el objetivo.

“En la propuesta de presupuesto estimamos alrededor de 174 millones de soles tanto para los procesos de Revocatoria 2025 que se vienen y también para las Elecciones Generales 2026. Estamos proponiendo un presupuesto multianual para lograr ese objetivo y poder organizar la parte de contratación de personal y retos de organización de todo el sistema electoral", mencionó.

Burneo señaló que tienen, dentro de la institución, un material humano y logístico de 93 años de experiencia y que están "poniendo la máquina a punto" para el proceso electoral. "Creemos que podemos afrontar el reto, que podremos llegar totalmente preparados, pero necesitamos muchas cosas en el camino como son los recursos económicos”, acotó.

Ajustes en la norma

Además de los retos presupuestales, el magistrado señaló que se necesita definir plazos y uniformizar criterios relacionados a la aplicación de la justicia electoral. Según informó, se deben definir las fechas para las elecciones primarias y que todos los fallos del JNE sean obligatorios para todos los Jurados Especiales Electorales (JEE), sin excepción.

“No está regulado el tema de las elecciones primarias. Está prevista la realización de las primarias con tres modalidades [un militante un voto, elecciones PASO y designación por delegados], pero no hay una organización, no hay hitos, no hay plazos. Necesitamos tener una norma que ponga algunos puntos sobre este proceso”, sostuvo.

También agregó: “Lo segundo que consideramos importante, a efectos de garantizar la predictibilidad y evitar que haya dispersión en cuanto a las decisiones, es que los fallos del Pleno del JNE sean obligatorios para todos los Jurados Especiales Electorales. A la fecha no son obligatorios… podríamos sacar una jurisprudencia en ese sentido. Lo que va a pasar el día de mañana es que vamos a tener cien jurados especiales con cien criterios y eso va a generar mucha dispersión. Hasta ahora ha funcionado así y por eso hubo bastante estrés al momento de presentar las apelaciones [en procesos anteriores]”.