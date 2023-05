AMLO dice que entregaría “sin problema” la presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró este viernes que no entregará al Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, pero sí se mostró dispuesto a cederle la posta a Chile.

Durante una conferencia matutina, el mandatario mexicano volvió a defender al expresidente Pedro Castillo, recluido en la sede de la Diroes por el intento de golpe de Estado, y calificó de “usurpadora” a la actual jefa de Estado, Dina Boluarte.

Así, señaló que no quiere que su país mantenga relaciones económicas ni comerciales con Perú hasta que “haya normalidad democrática”.

“Se la puedo entregar a Chile sin ningún problema… pero no se lo voy a entregar a la señora [Dina Boluarte] que está usurpando la Presidencia [del Perú]. Mientras no haya normalidad democrática, no queremos relaciones económicas y comerciales”, señaló.

López Obrador también dijo que, próximamente, le enviará una carta a su par de Chile, Gabriel Boric, para expresarle su intención de cederle la presidencia del bloque regional.

Es menester precisar que el Gobierno chileno, a través de Gloria de la Fuente, subsecretaria de la Cancillería, se mostró a favor de que Perú presida la Alianza del Pacífico y, al mismo tiempo, pidió “diálogo fraterno” entre los países integrantes.

¿Qué dijo AMLO tras ser declarado persona no grata en Perú?

En otro momento, el presidente de México agradeció a los legisladores peruanos que votaron en contra de declararlo persona no grata.

“Agradecerles a los legisladores este del Perú que no votaron para que me desaforara o que me quitaran, que me consideraran no grato”, declaró.

AMLO señaló que lo único que lamenta de la declaración de persona no grata, es que no podrá visitar el complejo arqueológico de Machu Picchu, en la región Cusco.

“El pueblo de Perú es extraordinario, un pueblo hermano. Si no puedo ir a Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo para tan poco gobierno”, sentenció.