Ana Neyra sobre Anibal Torres: Va a ser interesante conocer su posición sobre las propuestas del Gobierno

La abogada Ana Neyra indicó que el nuevo ministro asumirá el rol de asesorar al Gabinete y al presidente Pedro Castillo jurídicamente. | Fuente: Presidencia de la República

La abogada Ana Neyra reconoció la trayectoria del Anibal Torres, quien juró esta noche como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), del Gabinete que lidera Guido Bellido.

En declaraciones a RPP Noticias, la extitular del Minjusdh sostuvo que Torres durante la campaña demostró tener una opinión jurídica buena, lo que le servirá en su rol de ministro para explicar a la ciudadanía los temas legales de forma “más simple”.

En esa línea, indicó que el nuevo ministro de Justicia y Derecho Humanos también tendrá la labor de asesorar al Gabinete Ministerial y al presidente de la República, respecto de diversos temas como la conformación de la Asamblea Constituyente.

“Creo que él va a tener la mejor de las gestiones en el sector. Es un sector que tiene muchos temas también como seguro muchos, pero tal vez el principal rol que él va a asumir es liderar y dar asesoría jurídica a los ministros y al Gabinete en general, al presidente de la República", dijo.

"Ahí va a ser interesante cuál va a ser su posición sobre la Asamblea Constituyente, cómo va a querer estructurar varias otras de las propuestas que se han anunciado”, sostuvo.

Sobre conformación del Gabinete

Neyra también se pronunció respecto de la conformación del Gabinete Ministerial y señaló que le sorprendió la falta de experiencia en algunos sectores, especialmente aquellos que manejan presupuestos altos.

Añadió que no se les cuestiona por tener una ideología e izquierda o no ser de Lima, sino porque no conocen los sectores.

Sin embargo, la exministra dijo que espera que puedan formar equipos sólidos que puedan asesorarlos respecto de la inversión de los presupuestos. Esto con el fin de evitar posibles actos de corrupción.

“Podemos darles en ese punto el beneficio de la duda y esperar que se formen equipos solidos que puedan asesorar, apoyar ahí va a ser crucial quienes asuman como viceministros quienes los ayuden un poco a llevar diferentes sectores, sobre todo los que tienen tanto presupuesto, porque es clave para ver el manejo responsable de los fondos”, manifestó.

