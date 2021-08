Bancadas de Alianza para el Progreso y Avanza País se reunieron con el ministro Pedro Francke

El ministro de Economía y Finanzas recibió a los legisladores en la sede de su sector. | Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País se reunieron este viernes con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke.

Tras el encuentro en la sede del MEF, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, señaló que encontraron puntos en común con el ministro Pedro Francke, respecto de las prioridades en las que se debe trabajar desde el Gobierno.

Además, señaló que su bancada escuchará los planteamientos de todos los ministros antes de evaluar el voto de confianza al Gabinete Ministerial el próximo 26 de agosto.

“La decisión de APP es que vamos a escuchar, debatir y plantear lo que pensamos como partido político. Luego de ello vamos a decidir”, señaló.

Postura de Avanza País

En tanto, el vocero de Avanza País, José Williams, sostuvo que durante la reunión el ministro les señaló cuáles serían las medidas que tomará el Ejecutivo para resolver la situación económica.

“(El ministro) nos dijo claramente que no va a haber un control de precios, también nos precisó que no van a repartir dinero que no tienen y que van a invertir en las regiones”, dijo.

Sobre el voto de confianza, el parlamentario indicó que su bancada continúa evaluando su posición definitiva. En esa línea, resaltó la importancia de que los integrantes del Gabinete sean personas con “idoneidad moral y calificación para el cargo”.

