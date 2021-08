Pedro Francke, titular del Ministerio de Economía. | Fuente: Andina

Una de las principales propuestas del nuevo gobierno es el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señaló que una nueva carta magna no es una prioridad.

Durante una entrevista con The Financial Times, el titular del MEF consideró que un cambio de Constitución es innecesaria en términos estrictamente económicos pues las propuestas económicas planteadas por el presidente Pedro Castillo no lo requieren.

“Si nos fijamos en las medidas económicas que el presidente Castillo dio a conocer en su discurso de toma de posesión, ninguna de ellas requiere un cambio constitucional”, dijo al medio extranjero.

Sin embargo, Francke comentó que una nueva carta mejoraría la gobernabilidad, lo que podría beneficiar a la economía del país.

El ministro agregó que entiende la desconfianza de los inversores respecto a la nueva gestión, pues son "un gobierno de cambio".

Pero reiteró que esta gestión mantendrá el respeto por la propiedad privada y no aplicarán controles cambiarios o de precios, pues tiene "una política clara de responsabilidad fiscal".