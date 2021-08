Bancada de Avanza País se reunió con ministro Francke. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista José Williams Zapata, vocero de la bancada de Avanza País, destacó la reunión que sostuvo esta mañana este grupo parlamentario con el ministro de Economía, Pedro Francke, en la que el representante del Poder Ejecutivo se mostró a favor de hacer un manejo macroeconómico responsable.

Zapata también le hizo llegar la preocupación de su bancada luego de que esta mañana en una actividad oficial el presidente Pedro Castillo se refiriera a "sorpresas con el gas y los alimentos de la población". Al respecto, comentó que el ministro de Economía les aseguró que el Gobierno no va a hacer un control de precios y que no entregarán dinero que no tienen.

"Nos han hecho conocer que va a llevar una macroeconomía responsable, que no va a haber un control de precios. Esa presentación del presidente nos hizo preguntarle esto y él nos dijo claramente que no iba a haber un control de precios y que no iba a estar repartiendo que no tienen y que iban a invertir en proyectos en las regiones", indicó.

En el encuentro también participó la congresista Rosselli Amuruz, quien anunció que ha presentado un proyecto de ley para buscar que se prohiba nombrar ministro de Estado a personas que tengan una investigación o preceso judicial abierto por delitos como tráfico ilícito de drogas, organización crimimal y terrorismo.

La parlamentaria negó que su propuesta vulnere la presunción de inocencia al incluir a personas no sentenciadas. Además, dejó abierta la posibilidad de que esta medida también se pueda extender a otros altos cargos como congresistas e incluso candidatos a la Presidencia.

"Sorpresas con el gas y los alimentos de la población"

Esta mañana, el presidente de la República, Pedro Castillo anunció que la próxima semana se darán nuevas medidas relacionadas al precio de los alimentos.

"Es difícil romper esta forma de encarar las cosas ante el país. Creo que la población nos va a entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios, yo siento que la población nos va a entender (...) En ese marco va a haber sorpresas la próxima semana con el gas, y también con los alimentos de la población", dijo el jefe de Estado a la prensa.

Castillo no precisó las medidas, pero aseguró que el Gobierno está haciendo esfuerzos para garantizar a la población la salud, la alimentación y seguridad.

Las propuestas que plantea el Poder Ejecutivo se darán en medio de la alta inflación que golpea la economía de las familias peruanas. Hasta julio el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que los precios de productos, servicios y alimentos básicos habían subido un 3.43% a nivel nacional.

En el caso del gas se espera que la medida anunciada sea el reingreso del gas licuado de petróleo (GLP) al fondo de compensación, tal y como fue anunciado previamente por el premier Guido Bellido.

"Se ha estado trabajando para crear un Fondo de Compensación para garantizar el gas doméstico, el GLP, a precios accesibles para la población. entendemos que para siguiente consejo de ministros se aprobará dispositivos para que nuestras amas de casas, quienes son afectadas por el alza de petróleo tengan tranquilidad en la casa", dijo la semana pasada.

Actualmente el precio del balón de gas se encuentra entre S/ 40 y S/ 60 en Lima Metropolitana, y llega a ser incluso más elevado en otras provincias.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: