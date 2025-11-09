PNP aumenta vigilancia en Embajada de México tras salida del país de encargada de negocios

Luego de que Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, abandonara el país la noche del último sábado, la vigilancia en la sede de la embajada mexicana en el Perú fue reforzada, según pudo constatar RPP.

Como se recuerda, desde el 3 de noviembre, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, permanece en el edificio tras recibir el asilo diplomático del Gobierno de Claudia Sheinbaum, tras lo cual el Perú decidió romper relaciones con el país norteamericano y otorgó un plazo perentorio a Ornelas para que deje el territorio.

Durante la madrugada de este domingo, un vehículo de color negro, con placa correspondiente al Ministerio del Interior (Mininter), llegó hasta la residencia en San Isidro, pero se retiró durante la mañana.

Horas después, pasado el mediodía, dos comandantes de la Policía Nacional llegaron a bordo de un auto oficial. Según fuentes policiales, ellos habrían llegado a la residencia para observar y conocer el trabajo de los agentes en la zona.

RPP también pudo confirmar que se ha incrementado el número de efectivos PNP a las afueras del edificio, en comparación a los días previos, quienes han sido designados para velar por la seguridad del lugar.

Presidente José Jerí: Betssy Chávez no podrá viajar a México "el tiempo que el Perú determine"

El presidente José Jerí señaló que, por el momento, su Gobierno no ha resuelto el pedido de salvoconducto hecho por el Gobierno mexicano; por lo que, hasta que esto no se resuelva, Betssy Chávez deberá permanecer en territorio peruano.

"Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional, por eso el canciller ha hecho un pronunciamiento con la propuesta de modificar para que no se tergiverse la figure la del asilo", comentó el último viernes.

"Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese", añadió.