Congresista afirmó que un presidente investigados por presunta organización criminal, no es un digno representante del país ante la comunidad internacional. | Fuente: Congreso | Andina

El parlamentario no agrupado Carlos Anderson destacó hoy la decisión del Pleno del Congreso de no aceptar el pedido del presidente Pedro Castillo para cumplir actividades protocolares en Europa, desde el 12 hasta el 18 de octubre.

En Ampliación de Noticias, el legislador consideró que Castillo Terrones no “es una buena representación” del Estado peruano y afirmó que la decisión del Parlamento se adoptó para recordarle al dignatario que “no es un rey”.

“[Sobre denegatoria del viaje presidencial] Es para recordarle que él no es rey. El presidente está convencido de que es rey, porque de otra manera no haría cosas como ‘a ver ese policía no me gusta, me lo sacan como sea’ (referencia a Harvey Colchado). Esa visión que tiene de sus poderes lo traslada a todo ámbito; entonces es bueno que, de vez en cuando, entienda que el poder presidencial tiene sus límites”, manifestó.

Anderson también señaló que cada viaje del presidente deja a la población con la expectativa de “qué metida de pata” va a cometer ante la comunidad internacional, en referencia a incidentes como ‘el hermano Santiago’, momento en que Castillo Terrones confundió la capital de Chile con una persona.





Denegatoria del viaje "no afecta las relaciones bilaterales"

Así, el parlamentario consideró que Pedro Castillo no dirige adecuadamente los parámetros de la política exterior o, simplemente, no sigue los consejos del canciller César Landa.

“El presidente representa a la nación y dirige la política exterior sin ninguna guía y los espectáculos los hemos visto en cada uno de los viajes. Cada viaje del presidente es esperar a ver qué metida de pata va a haber, porque se nota que no escucha al ministro de Relaciones Exteriores o decide ignorarlo”, aseveró.

En ese sentido, el congresista descartó que la segunda denegatoria del viaje presidencial afecte las relaciones bilaterales del Perú, porque la “política exterior tiene su propio ritmo, un cuerpo diplomático y políticas establecidas”.

Carlos Anderson recalcó que un presidente que afronta seis investigaciones en el Ministerio Público por delitos como presunta organización criminal, no es un buen representante de la nación, por lo que anunció que continuará votando en contra de los viajes presidenciales.

Congreso rechazó viaje de Pedro Castillo a Europa

El Pleno de Parlamento no aceptó -con 54 votos a favor y 55 en contra- el pedido del jefe de Estado para ausentarse del país entre el 12 y el 18 de octubre. La solicitud fue sometida a reconsideración, pero tampoco obtuvo los votos necesarios (56 favor y 58 en contra).

Como se recuerda, el jefe de Estado tenía previsto efectuar “visitas de trabajo” a Bruselas, Reino de Bélgica, Santa Sede y a los Organismos Internacionales con sede en Roma (Italia), según la agenda que el Ejecutivo envió al Congreso.

Entre las actividades que tenía programadas el presidente Pedro Castillo, se encuentran las reuniones con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y también un encuentro privado con el papa Francisco en el Vaticano. El oficio fue firmado por el jefe de Estado y el primer ministro, Aníbal Torres y fue enviado a la Mesa Directiva del Parlamento.

La última vez que Pedro Castillo salió del país fue para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Si bien algunos parlamentarios estaban en contra de ello, finalmente aprobaron que el mandatario acuda a este encuentro para reunirse con los demás jefes de Estado en la región.

Castillo reconoció los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas durante su discurso en la ONU. El mandatario demandó iniciar las conversaciones entre las partes involucradas, a fin de llegar a un acuerdo sobre el territorio no autónomo que le pertenece actualmente al Reino Unido.