Exministro de Defensa rendirá hoy su testimonio ante la Fiscalía | Fuente: Andina

El exministro de Defensa, Walter Ayala, deberá dar hoy lunes su declaración testimonial ante la fiscal Luz Taquire como parte del proceso de corroboración de las declaraciones de la empresaria Karelim López ante su despacho.

La diligencia se realizará a las 9:30am. en el despacho de la referida fiscal en la sede de las Fiscalías contra el Lavado de Activos, en el centro de Lima.

Ayala, quien fue ministro de Defensa de la actual gestión gubernamental entre julio y noviembre del año pasado, afronta una investigación preliminar del Ministerio Público por una presunta interferencia del gobierno de Pedro Castillo en el proceso de ascensos de oficiales en el Ejército Peruano y en la Fuerza Aérea del Perú.

Como parte de las investigaciones del caso, el excomandante General del Ejército, José Vizcarra Álvarez rindió el pasado viernes su declaración en calidad de testigo ante la fiscal Taquire.

Como se sabe, Vizcarra, en noviembre del año pasado, denunció presiones del Ejecutivo, a través de Ayala, para ascender a dos "recomendados", quienes serían los coroneles Carlos Sánchez Cuahuancama y Ciro Bocanegra Loayza. Su negativa a hacer efectivo el pedido habría desencadenado su pase al retiro.

"Solamente me queda pensar que se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa”, relató Vizcarra en una entrevista para RPP Noticias.

Acusaciones de Karelim

El 27 de abril pasado, Karelim López se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y señaló que acompañó al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, en noviembre pasado, a una reunión en la que también estuvieron presentes el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el exministro de Defensa, Walter Ayala.

Según el testimonio de Karelim, la reunión tenía como objetivo "presionar" la salida del país de Bruno Pacheco, e incluso le habrían ofrecido "llevarlo de agregado o de embajador".

“La reunión la ejecutó uno de los sobrinos del presidente Castillo, Rousbelt [Oblitas] que está encargado de la inteligencia para amedrentar a la gente, él pidió la reunión, le dijeron que lo iban a llevar de agregado o de embajador, él [Pacheco] se negó a ese hecho”, sostuvo Karelim López.

Al respecto, Ayala negó haber participado en la reunión y refirió que López estaba mintiendo para "salvarse".

"Yo no vengo a defender a Bruno Pacheco. La señora está mintiendo y trata de salvar su pellejo. Ella ya no sabe qué decir. Yo he sido un hombre de derecho, cuando alguien dice algo lo debe de probar", refirió.