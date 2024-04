Abogado de Oscorima defiende su silencio ante la Fiscalía por 'caso Rolex' y alega que se trató de "incriminarlo"

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, guardo silencio durante el interrogatorio realizado este jueves en la sede principal del Ministerio Público, en Cercado de Lima, como parte de la investigación preliminar que afronta la presidenta Dina Boluarte por el denominado caso ‘Rolex’.

Poco después de las diligencias, Humberto Abanto, abogado de la autoridad regional, alegó que la Fiscalía de la Nación citó a su patrocinado con la intención de utilizar sus declaraciones para “incriminarlo” e incluirlo en la investigación seguida contra Boluarte Zegarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, por su colección de joyas y relojes lujosos, entre ellos cuatro de la marca ‘Rolex’.

“Si el Ministerio Público es garante de la legalidad, el primer deber que tiene es cumplir con la legalidad. […] Cuando se hagan las cosas como son debida, nosotros responderemos; pero mientras se pretenda usar el mecanismo perverso de traer a alguien como testigo para luego coger sus dichos e incriminarlo y meterlo en la investigación; mejor que lo hagan directamente”, declaró en La Rotativa del Aire- Edición Mediodía.

Abanto dijo no tener inconvenientes en que se incluya a su cliente en la carpeta fiscal del caso; sin embargo, pidió al Ministerio Público hacer las “cosas de manera transparente”.

“Cuando se le cita hay una providencia que cita a un youtuber que declaró que, según un periodista ayacuchano, Oscorima aceptó entregar [relojes] Rolex a miembros de un Jurado Electoral Especial, en el 2011. Con ese dato se le cita para que sea testigo, es evidente que el propósito es absolutamente incriminatorio”, cuestionó.

“Con ese argumento se le cita para que testifique: ‘Usted ya entregó Rolex, según un periodista; por lo tanto, lo citamos para que declare como testigo’. Lo que me dicen es que tienen una sospecha inicial simple de que él estaría involucrado en cosas así”, agregó.

Abanto niega que Oscorima haya regalado un Rolex a Dina Boluarte

En ese sentido, Abanto dijo que no ha conversado con el gobernador de Ayacucho sobre la posibilidad de que haya obsequiado un ‘Rolex’ a la presidenta Dina Boluarte. Esto después de que Latina expusiera que la autoridad regional compró este artículo el 31 de mayo del 2023, el día del cumpleaños de la mandataria, y acudiera a Palacio de Gobierno ese mismo día.

“No tengo una declaración de ese tipo y no podría decirlo. Si a mí me hubiera dicho una cosa como esa, me la tendría que decir en el marco del privilegio abogado cliente. El único dueño del secreto es él, no yo, si eso fuese así”, declaró al negar que su cliente haya efectuado tal regalo.

De otro lado, el letrado informó que la Fiscalía programó para el próximo miércoles 10 de abril las diligencias de exhibición del reloj Rolex de Oscorima.

El gobernador regional explicó su abogado deberá mostrar el reloj y la acreditación de titularidad. Así, hizo énfasis en que su patrocinado cuenta con la solvencia económica para comprarse el lujoso reloj. “Puede comprar eso y mucho más”.

“Hay que curar el mal nacional de la envidia. Estoy molestando”, dijo entre risas.