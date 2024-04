Wilfredo Oscorima se retiró de la Sede Principal del Ministerio Público entre abucheos de manifestantes

Judiciales Anteriormente, Wilfredo Oscorima negó haberle obsequiado el reloj Rolex a la mandataria Dina Boluarte

Anteriormente, Wilfredo Oscorima negó haberle obsequiado el reloj Rolex a la mandataria Dina Boluarte | Fuente: Presidencia

Tras acudir a la Fiscalía para ofrecer sus declaraciones en calidad de testigo en el marco de las investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito contra la mandataria Dina Boluarte, el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, salió de manera accidentada de la Sede Principal del Ministerio Público, pues un grupo de manifestantes se acercó hacia él para recibirlo con abucheos.

A su salida, Oscorima no brindó declaraciones a la prensa y se subió a un vehículo Mercedes Benz color plomo en medio de los gritos de los asistentes.

Oscorima llegó a esta sede fiscal pocos minutos después de las 9.30 a. m. a fin de establecer si fue él quien le obsequió a Boluarte el reloj de marca Rolex.

Como se recuerda, el Gobernador de Ayacucho negó haberle obsequiado el reloj Rolex a la mandataria y señaló que compró el lujoso artículo en la Casa Banchero "para a una familiar muy querida”. Pero que no podía revelar el nombre por un tema de seguridad.

Wilfredo Oscorima compró Rolex el mismo día del cumpleaños de Dina Boluarte

De acuerdo con el registro de venta del reloj Rolex que la Casa Banchero entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte, el Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, había adquirido el accesorio el 31 de mayo de 2023, fecha en la que cumple años la jefa de Estado.

Asimismo, se conoció que el Gobernador de Ayacucho acudió a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya puerta principal está en el ala este de Palacio de Gobierno, el mismo día entre las 4.00 p. m. y 5.00 p. m.

Gobernador de Cusco dijo que Oscorima le "facilitó" un reloj Rolex: "Me vio con la muñeca vacía"

En tanto, el Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, dijo que el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le "facilitó" un reloj de la marca Rolex tras verlo "con la muñeca vacía". Posteriormente, indicó que se trató de un error y pidió disculpas a la población.

"Me lo facilitó el Gobernador de Ayacucho. Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. En ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex. Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del Gobernador Oscorima. Pido disculpas a la población", manifestó.