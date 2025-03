Colectivo Peruanos de Estado plantea la creación de una Fiscalía ad hoc contra el sicariato ante la ola de criminalidad

Ante representantes del Congreso, el colectivo civil también propuso la construcción de nuevas cárceles mediante el mecanismo de obras por impuestos.

Raúl Diez Canseco, integrante del colectivo Peruanos de Estado, planteó la creación de una Fiscalía ad hoc contra el sicariato ante la creciente ola de delincuencia y criminalidad.



El exvicepresidente de la República opinó que el país vive un “momento horroroso”, por lo que consideró necesaria la construcción de nuevas cárceles mediante el mecanismo de obras por impuestos.



“Si no paramos el sicariato y la Fiscalía no se robustece y no se toman sanciones, lo que vamos a lamentar es un proceso electoral teñido de sangre. Eso no puede ser”, enfatizó.

Temas electorales

Por otro lado, propuso la ampliación del calendario electoral para que se concreten alianzas entre los diferentes partidos políticos y así evitar una extensa lista de planchas presidenciales en las próximas elecciones generales del 2026.



El colectivo civil también formuló la creación de una central de información para que los ciudadanos puedan conocer los antecedentes penales, judiciales y policiales de los candidatos.

Diez Canseco Terry brindó estas declaraciones después de que el colectivo Peruanos de Estado se reunió con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, para dar a conocer sus propuestas en materias de seguridad ciudadana y reformas electorales.

En esta cita, que se llevó a cabo en la sala Bolognesi del Congreso, participaron también el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones Soriano (APP); así como los parlamentarios Luis Ángel Aragón Carreño y María del Carmen Alva Prieto.