Fuerza Popular reune firmas para una nueva moción de censura contra Santiváñez y esperan que bancadas se sumen

Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, en declaraciones a la prensa, anunció que su bancada Fuerza Popular ya se encuentra reuniendo las firmas necesarias para presentar otra moción de censura contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez.

Como se sabe, en un comunicado emitido ayer, la bancada fujimorista anunció que, si Santiváñez Antúnez no renunciaba al cargo, entonces presentarían la referida moción, debido al "fracaso de la estrategia" del ministro para enfrentar "la grave crisis de inseguridad" en el país.

Al respecto, Juárez Gallegos indicó que su grupo parlamentario ha redactado una moción con los "fundamentos adecuados" respecto a la situación de inseguridad y que espera que las demás bancadas apoyen la iniciativa.

"Conforme el comunicado de la bancada y el partido, nosotros hemos redactado una moción que recoge los fundamentos que, creemos, son los adecuados respecto a la situación de inseguridad que se ha acrecentado, que vivimos día a día y que creo que esas son las razones y argumentos válidos para censurar al ministro", anunció.

"Esperemos que las bancadas en su conjunto apoyen la moción. Nosotros, por lo menos, la hemos redactado desde un punto de vista estrictamente técnico con los argumentos que recogemos respecto a los temas de inseguridad", agregó.

Cabe destacar que, esta mañana, la moción de censura impulsada por la congresista Susel Paredes fue presentada tras lograr reunir 35 firmas. Dicho documento no fue suscrito por parlamentarios de Fuerza Popular.

"Entiendo que las mociones anteriores se referían solamente a situaciones de estados de emergencia y por eso nosotros no nos adherimos en su momento a ella. Por ejemplo, en la primera moción en la que se pedían las firmas eran solamente casi una expresión respecto a los temas que tenían que ver con situaciones de los estados de emergencia. Los argumentos deben ser la ola de criminalidad que viene azotando", señaló Juárez.

"Los estados de emergencia, de acuerdo al diseño de una de las mociones que se ha presentado, no eran lo fundamental. Hemos exhortado, hemos criticado mucho la gestión del ministro del Interior, pero como partido democrático hemos estado esperando algunas decisiones del Ejecutivo. Nosotros hemos salido con un comunicado enérgico y hemos dicho: se requiere mano dura, como en los años 90, el partido fujimorista tomó y cambiamos el curso de la situación que se vivía en ese momento en el país", agregó.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Parlamento resaltó que creían que el "cambio" de Santiváñez lo debía realizar la presidenta Dina Boluarte, y que desconocía cuántas firmas había reunido hasta el momento la moción de censura de su bancada.

"Nosotros como partido democrático hemos estado, digamos, esperando lo que debía ser una respuesta del Ejecutivo y del Mininter. Nosotros creíamos que si tenía que haber algún cambio lo tenía que proponer la señora Boluarte. Ante la ausencia de políticas contra la criminalidad, nosotros creemos que este es el momento oportuno, aún cuando hemos venido siempre, desde nuestros lugares, nuestras posiciones, siempre criticando las cosas que venían ocurriendo en el Mininter", puntualizó.

Alejandro Muñante: "Justo ahora, el Reniec no reconoce algunas firmas"

Esta mañana, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) anunció en sus redes sociales que había logrado reunir 35 firmas para presentar una segunda moción de censura contra el titular del Mininter. No obstante, su colega de bancada, Alejandro Muñante, indicó que el documento no pudo ser ingresado, porque les observaron varias de las rúbricas.

"Es extraño, porque nos han observado varias firmas, supuestamente el Reniec no las reconoce, cuando se sabe que nosotros hemos firmado varios proyectos de ley, hemos ingresado mociones, etc., y justo ahora el Reniec no reconoce algunas firmas", indicó.

"Según lo que ha informado la Oficialia Mayor, es que el Reniec ha observado las firmas, no todas. Estamos subsanando, pelearse en este momento ya es estéril. Lo que estamos haciendo es simplemente subsanar las firmas […] y estamos cumpliendo con las 35 firmas. Me parece extraño, porque los mismos congresistas a quienes se les ha observado las firmas hemos presentado proyectos de ley, etc., y nunca ha habido una observación por eso", agregó.

El parlamentario culminó asegurando que "de todas maneras, la moción se presenta sí o sí el día de hoy".