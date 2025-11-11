Últimas Noticias
Colectivos convocan a manifestación frente a la JNJ para exigir que se reponga a Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación

El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia que Delia Espinoza continúe como titular del Ministerio Público.
El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia que Delia Espinoza continúe como titular del Ministerio Público. | Fuente: Andina
Los grupos de ciudadanos se concentrarán en la sede de la Junta Nacional de Justicia para exigir que se cumpla lo dispuesto por el Poder Judicial.

Colectivos ciudadanos convocaron a una manifestación en los exteriores de la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para exigir que dicha entidad autónoma constitucional cumpla con la inmediata reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tal como lo dispuso el Poder Judicial.

La convocatoria, realizada por ciudadanos que integran colectivos como el Frente Callao Dignidad, el Movimiento anticorrupción Tierra Santa y el Movimiento por viviendas dignas, se concentrará desde las 10 de la mañana en la sede de la JNJ en San Isidro.

De esta forma buscan que se cumpla el mandato del juez constitucional Fidel Torres Tasso del Noveno Juzgado Constitucional para que Espinoza retorne a su cargo y se restituya su autoridad como titular del Ministerio Público.

Nuevo plazo a la JNJ

En vísperas, el Poder Judicial otorgó un plazo de dos días a la JNJ para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.

El magistrado constitucional adoptó esta medida al determinar que la JNJ incumplió con una resolución previa que emitió su despacho, en la que se dispuso que Espinoza continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación tras declarar fundada una medida cautelar presentada por su defensa legal.

Asimismo, exhortó a la JNJ a cumplir con los deberes propios a la debida conducta procesal de las partes en el presente proceso.

En setiembre último, la JNJ suspendió por 6 meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, tras un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido faltas graves e infringido la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

Tags
Manifestación Delia Espinoza Ministerio Público Poder Judicial Junta Nacional de Justicia

