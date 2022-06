El parlamentario José Cueto señaló que, en su opinión, hay bancadas que no deberían tentar la Mesa Directiva del Congreso | Fuente: Congreso de la República

El congresista José Cueto de la bancada de Renovación Popular, en diálogo con RPP Noticias, sostuvo que la elección de la próxima Mesa Directiva del Parlamento no es algo que debería ser tomado como una alternancia concensuada por las bancadas del Congreso.

"Hoy, a puertas de elegir una mesa directiva, decir ya ok, el 2023 vamos a entrar nosotros. Esto no es una distribución de amigos. Conforme pasa el tiempo, las bancadas tendrán que reunirse y evaluar", señaló.

En ese sentido, precisó que su bancada no ha participado en ningún acuerdo para alternar la Mesa Directiva.

Por otro lado, Cueto se manifestó en contra de una eventual reelección de María del Carmen Alva como Presidenta del Congreso pues "debería haber cambios". Además consideró que hay grupos políticos que no deberían integrar la próxima Mesa Directiva.

"Todos hemos visto lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses, algunas agrupaciones políticas, en mi opinión muy personal, no deberían ni siquiera tentar estar en la Mesa Directiva", sostuvo.

Informe de Alejandro Cavero

Respecto a la aprobación del informe del congresista Alejandro Cavero, que recomienda archivar las denuncias constitucionales contra el expresidente Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Araoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, el parlamentario José Cueto se manifestó a favor y señaló que "al fin se hizo justicia".

"Yo he leído parte del informe, las conclusiones y estoy totalmente de acuerdo. Desde el primer día que pasó esta serie de cosas con la renuncia de Manuel Merino y la muerte de estos dos muchachos, yo he sostenido y he leído los informes de la Policía y el Ministerio Público y en ningún momento se les ha culpado a la Policía", explicó.

En esa línea, consideró que la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas de noviembre de 2020, estuvo a manos de "infiltrados".

"Esos jóvenes fueron asesinados, en mi opinión, leyendo ambos informes, por gente que estuvo infiltrada. Yo respaldo ese informe de Alejandro Cavero, estoy totalmente de acuerdo. Y, en mi opinión, se ha hecho justicia con Manuel Merino, el señor Ántero Flores y el general Gastón Rodríguez"

Además, consideró que los asesinatos de ambos jóvenes tienen "otros" responsables políticos.

"Los culpables, si vamos al tema político, vean a todos los políticos que fueron a esas marchas. Ahí están los culpables", expresó.