Abogado de Pedro Castillo dice que recomendó al presidente no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso el lunes 27

Benji Espinoza expresó su deseo que el mandatario Pedro Castillo tome su recomendación de no recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno. | Fuente: EDITORA PERU

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, afirmó este domingo que recomendó al jefe del Estado no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República este lunes 27 en Palacio de Gobierno para rendir su testimonio por presuntos actos irregulares durante su gestión, entre ellos el caso Sarratea.

"He recomendado como abogado del presidente que no los reciba", dijo al programa Punto Final, a pesar que, afirmó, el mandatario Pedro Castillo le indicó que tiene toda la voluntad de colaborar con el equipo de trabajo parlamentario.

El abogado sostuvo que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, ya adelantó que tiene pruebas contra el mandatario y listo un informe final. Entonces, para la defensa legal de Pedro Castillo la citación es un "mero ritual y una pantomima para hacer creer un debido proceso cuando no lo hay".

"Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado con objetividad, con imparcialidad y con debido proceso, pero cuando eso no existe la declaración es una mera formalidad", dijo.

Benji Espinoza expresó su deseo que el mandatario Pedro Castillo tome su recomendación de no recibir a la Comisión de Fiscalización. "Estoy absolutamente seguro de que el miércoles ya tiene su informe final", agregó.

"La Comisión no actúa con justicia"

Además, explicó que la Constitución Política no obliga al jefe del Estado a comparecer "a este tipo de comisiones" y recordó que en dos opiniones consultivas también lo expresó la Comisión de Fiscalización.

"He recomendado que no se reciba a la Comisión [de Fiscalización], porque no garantiza un debido proceso, no actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Ahí está la razón objetiva, los datos concretos", insistió.

El jueves, la Comisión de Fiscalización del Congreso informó que acudirá a Palacio de Gobierno este lunes 27 de junio, a las 9:30 a. m., como parte de la citación al presidente Pedro Castillo para que responda por presuntos actos irregulares durante su gestión, entre ellos el caso Sarratea.

Esto luego que se reprogramó la citación al jefe del Estado y tras difundirse un oficio del Ejecutivo donde se indicaba que el presidente de la República manifiestó su total disposición de recibir al grupo de trabajo parlamentario en el Despacho Presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Actualmente las variantes que predominan en el país son la BA.2 con 28%, BA.5 con 20% y BA.4 con 11%, informó el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS). Precisó que aparentemente no son más severas que los otros sublinajes de Ómicron, pero una persona se puede infectar o reinfectar, aun estando vacunada, sin embargo las vacunas son importantes porque previenen la muerte, por eso exhortó a las personas a colocarse la cuarta dosis. Finalmente el doctor Suárez confirmó que el Perú está en capacidad de hacer la prueba molecular para la viruela del mono y que no hay ningún caso en el país.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.