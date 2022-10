Anibal Torres había señalado que la prensa extranjera solicitó "exclusividad", dicho que fue desmentido por Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. | Fuente: PCM

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) envió esta tarde un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el propósito de conocer cuáles fueron los criterios o considerandos porqué fue excluida la prensa nacional de la última conferencia convocada en Palacio de Gobierno el último martes.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación por el maltrato a periodistas de medios de comunicación nacionales", se lee en la parte inicial del referido oficio.

Agrega que los periodistas "fueron impedidos de participar en la conferencia de prensa donde el señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República y los ministros de Estado, informarían sobre la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, contra el presidente de la República, realizada con fecha 11 de octubre de 2022".



La parlamentaria Norma Yarrow advierte al titular de la PCM que esa decisión del Ejecutivo "fue rechazada enérgicamente por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV)".

"En este sentido, al amparo del artículo 69° del Reglamento del Congreso de la República, solicito remitir un informe que contenga los criterios por los cuales se excluyó de la citada conferencia de prensa a los periodistas de medios nacionales", sostuvo la parlamentaria en el oficio.

Oficio de la congresista Norma Yarrow presentada al premier Aníbal Torres | Fuente: Congreso

Aníbal Torres es desmentido por APEP

Aníbal Torres aseguró que la exclusión de periodistas peruanos de la conferencia de prensa fue a pedido de la APEP, por lo que descartó pedir disculpas a los profesionales nacionales.

“Aquí no tengo que pedirle disculpas, porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes, lo estamos teniendo ahora”, manifestó.

Sin embargo, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) desmintió la declaración del jefe del Gabinete, Aníbal Torres.

“La APEP fue convocada el martes 11 de octubre en la tarde por la Secretaría de Prensa a un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo y sus ministros a las 18:00 horas. No se ajusta a la verdad que la APEP haya pedido “exclusividad””, se lee en un comunicado.

Como se recuerda, los periodistas nacionales fueron excluidos de la conferencia de prensa realizada en Palacio. Los reporteros y camarógrafos de medios peruanos no fueron permitidos ingresar al ambiente donde las autoridades exponían, hecho que provocó rechazo desde diversos frentes.