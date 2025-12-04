Congreso, Ministerio Público, FF.AA. y PNP: ¿cuál es el nivel de aprobación de estas instituciones, según la encuesta de CPI?

El Congreso y el Ministerio Público son las instituciones con el más alto nivel de desaprobación entre la ciudadanía, según encuesta de CPI. | Fuente: RPP

El Congreso de la República y el Ministerio Público son las instituciones con el más alto nivel de desaprobación entre la ciudadanía, de acuerdo a la última encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP.

Este sondeo también indaga la opinión de los peruanos sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el estudio, un 85.7 % de peruanos desaprueba el desempeño del Congreso, mientras que solo un 7.7 % lo aprueba. Un 6.5 % de los entrevistados no precisó su respuesta.

En tanto, el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) es desaprobada por el 82.2 % de los encuestados, y aprobado por un 17.8 %.

En cuanto a las FF.AA. y la PNP, las fuerzas castrenses son las que reciben una mayor aprobación con un 51.1 % de respaldo contra un 48.9 % que las desaprueba. En el caso de la PNP, su desaprobación llega al 73.3 % y solo un 26.7 % aprueba su desempeño.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año.

Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.