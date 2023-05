Mininter investigará supuesta participación de prefectos en partido promovido por hermano de Dina Boluarte

Lima Anuncia investigación por supuesta participación de prefectos en partido promovido por hermano de Dina Boluarte

El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una investigación al interior de su sector luego de que el diario El Comercio revelara que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, estaría promoviendo la formación de un nuevo partido político con la participación de prefectos y subprefectos.

La investigación periodística da cuenta que la agrupación denominada Ciudadanos por el Perú presentó una solicitud el 31 de enero pasado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para reservar el nombre.

Según el medio en mención, en las actividades del partido político, que promueve el hermano de Dina Boluarte, aparecen trabajadores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos figuran personajes como Carlos Gama Beltrán, director de Monitoreo de la Gestión de las Prestaciones Sociales del Midis; Roberto Mestas, responsable de la Unidad Territorial de Abancay de Foncodes; y Gregorio Nina Peña, coordinador de la Unidad Territorial de Apurímac del programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS).

"Eso no se puede dar"

También figuran los prefectos Grethel Pino (Cusco), Peggy Arias (Ica), Misael Menéndez (Huancavelica) y Noriel Chingay (Cajamarca), además de las subprefectas distritales Dinela Canta (Puente Piedra) y Diana Quispe (Independencia).

Sobre la participación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior señaló que ningún funcionario del sector “puede estar preocupándose” por formar un partido político; por lo que anunció una investigación.

“Durante mi gestión, o hasta el momento, no ha habido ningún indicio al respecto. Si eso hubiera, vamos a someterlo a una investigación. Eso no se puede dar, ningún funcionario del Ministerio del Interior puede estar preocupándose por hacer un partido político, eso no lo podemos permitir”, declaró a los medios de comunicación.