Óscar Nieves reconoció haber asistido 4 veces a Palacio de Gobierno, pero negó ser 'asesor en las sombras'

Gobierno El abogado dijo que la presidenta ha visitado su estudio jurídico

El último viernes, un reportaje del semanario "Hildebrandt en sus Trece" reveló que la presidenta Dina Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con el abogado Óscar Nieves y que dichos encuentros no figuran en el registro de visitas del Despacho Presidencial.

Según el referido medio de comunicación, Nieves Vela se habría encargado de "armar la estrategia de defensa de la mandataria en la investigación fiscal por las masacres de Puno y Ayacucho" y la estaría asesorando en el caso del presunto financiamiento irregular de su campaña electoral del 2021.

"Realicé visitas formales a Palacio de Gobierno"

Al respecto, Óscar Nieves, en diálogo con RPP Noticias, reconoció haber visitado Palacio de Gobierno en 4 ocasiones, en los primeros días de gestión presidencial de Boluarte y por invitación de ella.

"En el registro del Despacho Presidencial existen visitas formales que yo realicé a Palacio de Gobierno. Fíjese las fechas: 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año pasado (...), las fechas que aconteció la crisis política de la sucesión constitucional", sostuvo.

"Fue en ese momento que yo asistí a Palacio de Gobierno. En dos fechas trascendentes: primero, la fecha en que la señora asumió el cargo y que ella convocó a los abogados y amigos más cercanos, porque era natural invitar a los que están muy cerca de ella, a los que conoce, a los que trata, con quienes ha compartido ideas y debates", agregó.

Según señaló el abogado, su última visita fue cuando "juramentó el primer Gabinete" y que, tras ello, se "desvinculó totalmente" de Palacio de Gobierno. "Nunca más regresé", afirmó.

"La transparencia de lo que digo es que en los registros del Despacho Presidencial están los ingresos, porque si quisiéramos ocultar o actuar contra la ética, ocultaríamos esta información y es pública (...) No se ha ocultado nada (…), no hay un plan oculto. Todo está claro, todo es transparente", resaltó.

Los cuatro días

Respecto a ello, Nieves Salas remitió a RPP Noticias un reporte de sus visitas al Despacho Presidencial que indica que el 7 de diciembre estuvo entre las 4:35pm. y las 9:35pm. en la sede del Ejecutivo. Regresó la mañana siguiente y permaneció entre las 9:25am. y las 9:46 pm, es decir, casi todo el día.

El 9 de diciembre ingresó a Palacio a la 1:03pm. y salió al día siguiente, poco después de la medianoche. Sin embargo, volvió a ingresar a las 9:03am. del 10 de diciembre y se retiró a las 3:55pm.

No obstante, RPP Noticias pudo constatar que en el portal del Registro de Visitas y Gestión de Intereses del Estado y en el Portal de Transparencia Estándar no aparecen ninguna de las visitas que Óscar Nieves Vela realizó a Palacio de Gobierno durante los 4 días que señaló.

¿De qué hablaron la presidenta y Óscar Nieves?

Según Nieves Vela, su relación con Dina Boluarte es anterior a que ella asuma la presidencia y han trabajado temas "de carácter estrictamente jurídico".

"A la presidenta la conozco desde antes que asumiera el cargo de jefa de Estado, la conozco desde el Colegio de Abogados de Lima y, en virtud de esa relación profesional, gremial y académica, he departido momentos y circunstancias donde hemos intervenido y trabajado algunos temas de carácter estrictamente jurídico", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la jefa de Estado le pidió consejo legal sobre algunos procesos penales "que estaban vigentes".

"Lo que ocurre es que la señora Boluarte, antes de ocupar el cargo de presidenta de la República, tenía algunos procesos de naturaleza penal que estaban vigentes. Entonces las consultas (...) tenían que ver, sobre todo, para preguntarme cuál era el trámite que iba a seguir en una circunstancia nueva porque la señora presidenta, en ese momento, estaba asumiendo un cargo diferente y quería conocer cuáles son las pautas y los pasos que significaba afrontar esas nuevas circunstancias", explicó.

"Esas fueron las razones. Me hizo consultas sobre el tema que tenía en el procedimiento que le inició el JNE, me hicieron consultas en el tema que le hizo el Reniec respecto al supuesto delito de peculado que le habían abierto. Y todos esos procedimientos de orden técnico y procesal le he ido absolviendo en momentos en que hemos tenido la opción de conversar. Más que eso, no hubo", resaltó.

Reuniones en su estudio jurídico

Óscar Nieves también afirmó que su estudio jurídico "ha estado a cargo" de casos que involucran a la presidenta, aunque evitó revelar cuáles fueron y los honorarios que percibió.

"Lo que ocurre es que el estudio que yo patrocino ha estado a cargo de algunos casos de ella (...) Y mi relación con la señora, también por eso, siempre ha sido transparente. Yo no tengo por qué develar qué casos son ni cuántos son los honorarios que la señora me paga de sus propios pecunios, ni un solo sol del Estado", sostuvo.

"No puedo develar esas circunstancias porque creo que estaría afectando la intangibilidad de la relación que existe entre una persona que presta un servicio legal a otra", añadió.

Asimismo, el abogado afirmó que tuvo reuniones con la mandataria fuera de Palacio de Gobierno.

"Sí, hemos tenido reuniones fuera de Palacio de Gobierno y la señora ha asistido (...) a mi estudio jurídico a hacerme unas consultas de orden técnico que yo, gustoso, se lo he dado, porque ella, al margen de ser presidenta de la república, es una amiga, una conocida y sobre todo es una colega a quien creo y considero que debo apoyar con mis conocimientos jurídicos en el momento en que me lo requiera", indicó

Además, subrayó no ser un "asesor en las sombras".

"Yo no soy un asesor oculto, yo soy un abogado litigante en materia procesal que absuelvo consultas de orden técnico como he absuelto, en muchas ocasiones, cuando la señora Boluarte me ha pedido mi consejo legal. Eso es lo que aconteció, no hay nada irregular, no hay nada oculto", afirmó.