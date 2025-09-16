Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar en la Asamblea General de la ONU

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte pidió permiso al Congreso para viajar, del 21 al 25 de septiembre, a Estados Unidos con el objetivo de participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará en la ciudad de Nueva York.

A través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, José Jerí, la jefa de Estado enfatizó que el Perú es uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), razón por la cual el país debe “estar representado al más alto nivel por la importancia y relevancia” de la Asamblea General.

La participación de Boluarte Zegarra está programada para el martes 23, a las 11:00 a.m. en Perú, y se tiene previsto que intervenga en el quinto lugar entre los Estados miembros durante el primer día del debate general, que este año tendrá como tema central “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

“La intervención de la señora presidenta permitirá posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana, que promueve la adopción de políticas globales más justas y equitativas que beneficien a todas las personas, especialmente a las más vulnerables”, se lee en el oficio.

Previo a la alocución de Dina Boluarte, intervendrán los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Probowo Subianto (Indonesia) y Recep Tayyip Erdogan (Tuquía).

Dina Boluarte y sus actividades en Estados Unidos

Además del debate general, la mandataria participará en otras actividades oficiales de las Naciones Unidas, entre ellas una reunión de alto nivel para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de alto nivel de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de las Naciones Unidas, así como un evento especial sobre acción climática.

En la agenda de Dina Boluarte también figura un encuentro con ejecutivos, empresarios y líderes estadounidenses durante la reunión organizada por Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA); así como su participación en otro evento realizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom.

Además de estos encuentros, el Poder Ejecutivo sostiene que es una ocasión propicia para que la presidenta sostenga encuentros bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno presentes, así como las altas autoridades de los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Por eso, en su agenda también figura una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La Semana de Alto Nivel de la ONU se llevará a cabo en Nueva York, del 22 al 30 de septiembre.