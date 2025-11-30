Edircom 2025, la cumbre de comunicación política y empresarial gubernamental: ¿quiénes participarán?

La octava edición Edircom 2025, la cumbre de comunicación política, empresarial y gubernamental, se llevará a cabo entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre en Lima, que busca capacitar al análisis de los retos políticos y comunicacionales que enfrentará el Perú, a puertas de las Elecciones Generales 2026.

El evento planteará ejes sobre campañas electorales, inteligencia artificial, innovación y tecnología, comunicación gubernamental, políticas públicas y economía y empresa.

Se realizará en el Centro de convenciones del Consejo Departamental de Lima, en el Colegio de Ingenierios del Perú.

¿Quiénes serán los invitados?

Henry Rafael, organizador de Edircom, sostuvo que el evento tendrá conferencistas de nivel internacional como Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político en Argentina; Malena Dip, directora de comunicaciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación Argentina; Danilo Morales, asesor de las campañas presidenciales de Nayib Bukéle, la hija de presidente electo de Bolivia, entre otros.

"Van a ser los conferencistas internacionales encargados de la capacitación en comunicación política a empresarios, políticos, candidatos. Este es un evento que además del componente de capacitación, tiene un componente de networking, relacionamiento y análisis por el país", aseguró en RPP.

"Tenemos al presidente de la CONFIEP, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, la presidenta de CADE, entre varias empresas públicas y privadas, analizando cuáles son los retos del país en el próximo quinquenio. También nos va a acompañar la ministros de Economía (Denisse Miralles), la ministra de Inclusión Social (Lesly Shica) y el ministro de Producción (César Quispe), y la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (Roberto Burneo)", añadió.

Además, aseguró estarán presente los presidentes de las encuestadores CPI (Omar Castro) y Datum (Urpi Torrado), "dándonos a conocer cómo es la profundidad de la problemática hoy de los estudios de mercado".

Agregó que en Edircom se ha invitado al menos ocho candidatos presidenciales que, pese a lo ocurrido en CADE, esta ocasión si podrían sumarse al evento a raíz de "la cercanía del proceso electoral y con las elecciones primarias".

Los invitados serán los precandidatos presidenciales Phillip Butters, Roberto Chiabra, Rafael López Aliaga, Fiorella Molinelli, José Luna Gálvez, Miguel del Castillo, Julio Chávez, y el ganador de las primarias por el APRA.

El rol emocional en la campaña electoral

Por su parte, Pablo Pérez Paladino, uno de los conferencistas internacionales, dijo en RPP que es importante el análisis político en la conferencia a raíz de los procesos electorales que se han vivido en América Latina, en donde se observa que "la discusión se está dando en los extremos" en donde el centro "les es difícil poder interpelar a la ciudadanía".

En esa línea, mencionó que en el evento se abordará el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el ámbito político, enfatizando que aunque estas herramientas son útiles, el trabajo en el terreno para atraer votantes.

"No solamente es el ámbito digital el determinante, sigue siendo importante el territorio, sigue siendo importante el vínculo, lo emocional juega un papel fundamental en todas las elecciones. Digo, esto no es algo nuevo, sino que lo emocional sigue siendo un valor importantísimo a la hora de poder interpelar a la ciudadanía. Y ahí está el carisma, la habilidad que tiene el político, que tiene el candidato, como para ver de qué manera logra terminar de convencer a su electorado", informó en Ampliación de Noticias.

Respecto al lado emocional, Pérez Paladino aseguró que hoy en día "las emociones están por encima de las ideologías" que lleva al ciudadanos a cerrar filas sobre su posición y que los candidatos apelan bajo la evaluación de con que competir pierde menos electores o que candidato en competencia podría quitar votos a su competidor.

"La cuestión entiendo que pasa mucho más por ahí, de entender no tanto las ideologías y ni hablar de los espacios partidarios, en cómo se fueron erosionando los espacios políticos, los partidos tradicionales que fueron perdiendo relevancia, fueron perdiendo contención a la ciudadanía. Ahí también hay una cuestión de que la gente termina votando en función de sus propios intereses", puntualizó.

Uso de herramientas digitales

Por otro lado, Henry Rafael, sostuvo que el uso de las herramientas digitales ser "indudablemente" muy usada durante el proceso electoral en el Perú, sobre todo el ser 39 partidos políticos registrados oficialmente para las Elecciones Generales 2026.

"La vorágine del aprovechamiento de las redes digitales va a tener un reto. El cómo hacer que ese proceso de enamorar o de atraer a través de la estrategia digital se convierta en votos. allí es donde está el gran reto, porque todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial o la comunicación digital para generar un impacto o generar un enamoramiento", mencionó a RPP.