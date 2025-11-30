Elecciones primarias: ¿cuál es la diferencia entre la modalidad de delegados y afiliados?

Este domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias, con el APRA y Renovación Popular realizándolas por voto de afiliados a fin de elegir a sus listas de candidatos a la Presidencia de la República, mientras que los otros 37 partidos elegirán a sus delegados de cara a las Elecciones Generales 2026.

El especialista electoral, Martín de Acevedo, afirmó en RPP que en el caso del APRA y Renovación Popular es la elección "un militante, un voto".

"Significa entonces que nos quedamos con la posibilidad de que todos estos militantes supervisados en este proceso por la ONPE van a tener en estos dos partidos la posibilidad de elegir directamente a sus candidatos", declaró en RPP.

Respecto a la modalidad de delegados, es cuando un partido político ha determinado de manera previa en sus estatutos -de acuerdo con cada partido- en cuántos militantes tiene un delegado.

Es ahí donde cada una de las 33 jurisdicciones electorales del país donde están funcionando 27 jurados electorales especiales que van a seguir el proceso.

"En el caso de los delegados, cada partido político ha determinado previamente en sus estatutos por cada cuántos militantes tiene un delegado y en cada una de las 33 jurisdicciones electorales del país donde están funcionando a su vez 27 jurados electorales especiales que van a seguir como una especie de arbitraje de este proceso", mencionó en La Rotativa del Aire.

Supervisión por parte de la ONPE

En ese sentido, recordó que la ONPE -quien se encarga de la supervisión de la denominada 'consulta popular'- ha puesto una valla electoral de 10% para las elecciones primarias, ello deberá ser validado el proceso.

"Hay una valla del 10% establecida para este proceso de las primarias. Significa que, si un partido político como los dos de hoy día tienen 10 000 militantes, por lo menos tienen que ir a votar 1 000 militantes en cada uno de los casos para poder tener, además votar válidamente, para poder tener este proceso electoral como apto para ser considerado dentro de las candidaturas que definirá a estos dos partidos políticos", aseguró en La Rotativa del Aire de RPP.

"En el caso de delegados también, si el partido político ha definido que a nivel nacional va a tener, por ejemplo, 300 delegados, necesita que por lo menos el 10% de esos 300, es decir, 30 delegados, vayan a votar el próximo domingo 7 [de diciembre] y elijan ellos directamente como delegados. Luego de esos resultados y en esa fecha también quienes van a componer la lista", añadió.

Agregó que la supervisión de la ONPE - que funciona como árbitro del proceso de consulta popular que se lleva cabo días como el de hoy [30 de noviembre] y el próximo domingo 7 de diciembre- "esté en la fiscalización y en la verificación que el proceso se pueda dar entre las 8 y las 4 de la tarde".

Este es el plazo mínimo y máximo en que "se debe llevar a cabo en los locales que previamente también el partido político haya indicado y la ONPE haya verificado".

Martín de Acevedo aseguró que la jornada de las primarias es lo que más se aproxima a lo que ocurrirá en las Elecciones Generales de 2026, en lo que se denomina ya la consulta popular "donde cada ciudadano, y como el día de hoy, cada militante de los dos partidos políticos ejerza su derecho a elegir y ser elegido".