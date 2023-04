"Necesitamos funcionarios que no tengan mayores cuestionamientos desde el inicio que puedan generar un nivel de desconfianza”, añadió. | Fuente: RPP

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, mostró su preocupación por los cambios ministeriales en el gobierno de Dina Boluarte, especialmente en las carteras de Educación y Justicia.

"No se esperaba un cambio tan rápido (en el sector Educación), pero se explicó por las declaraciones que generaban confrontación. Me preocupa porque no se puede estar cambiando ministros cada dos o tres meses, que es lo que se le criticaba al expresidente Pedro Castillo y más tratándose de la educación", declaró en Las Cosas como Son de RPP TV.

Sobre la designación de Daniel Maurate en la cartera de Justicia señaló que se debe observar en la investigación fiscal si participó como testigo o imputado.

"Uno espera lo idóneo cuando se designa a un ministro de Estado. Lo importante sería que el Poder Ejecutivo tenga mayores filtros, mayores cuidados en designar funcionarios. Necesitamos ciudadanos que no tengan mayores cuestionamientos desde el inicio que puedan generar un nivel de desconfianza”, añadió Salhuana a RPP Noticias.

Filtros para desginar ministros

Por otro lado, José Pazo, vocero y congresista de Somos Perú, concidió en que se necesitan filtros para elegir a un profesional sin cuestionamientos para formar parte del gabinete de Alberto Otárola con la finalidad de evitar roces en las críticas políticas.

"Es un momento de una difícil situación política que vive el país. El desencontrón de la clase política en definitiva tiene que ser un filtro para poder efectivamente a un profesional que no tengan ningún cuestionamiento y eso genera un tema cuando la cosa se va recomponiendo", señaló en RPP TV.

Su colega de bancada, Héctor Valer, anunció en RPP que iba a presentar una moción de interpelación al ministro de Justicia, Daniel Maurate. Sin embargo, Pazo señaló que es una iniciativa personal ya que no se ha consensuado dentro del grupo parlamentario.

Postura del ministro de Justicia

Como se recuerda, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, se refirió a la posible incomodidad que su presencia podría provocar en el Gobierno de Dina Boluarte y el Gabinete presidido por Alberto Otárola.

Ante ello, dijo que no pretende aferrarse al cargo y tomaría la decisión de dar un paso al costado. Asimismo, precisó que continuará con la resolución trabajada por el anterior titular de la cartera José Tello a fin de reconocer beneficios económicos a las víctimas de las protestas.

"Me ha costado muchísimo regresar a la gestión pública. Estoy muy bien en la actividad privada. Y lo he hecho porque tengo muchas ganas de servir a mi país. No tengo ninguna voluntad de aferrarme a un puesto, a un cargo. Es lo que menos pienso. Si soy incómodo para el Gobierno, para mí mismo o para mi familia, no tenga ninguna duda de que yo estoy dispuesto a tomar la decisión correspondiente", dijo en Ampliación de Noticias.

"Ayer, mi primer acto, mi primera resolución en el Ministerio -y la única que he firmado- es justamente esa resolución, que reconoce los beneficios económicos para las víctimas de las movilizaciones. Y no solamente eso, ayer mismo hablé con el ministro de Trabajo para ir a Ica y seguir intentando esta reconciliación y buscar mayores beneficios a las familias de las víctimas. Vamos a entregarles también becas de jóvenes productivos y empleo temporal para las familias que están en situación vulnerable", agregó.