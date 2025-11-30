Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones primarias: las fechas que definirán a los candidatos rumbo al 2026

Primarias rumbo al 2026: las dos modalidades con las que los partidos eligen a sus candidatos
Primarias rumbo al 2026: las dos modalidades con las que los partidos eligen a sus candidatos | Fuente: Agencia Andina
Catalina Quinto

por Catalina Quinto

·

En estas elecciones primarias, los partidos políticos participan bajo dos modalidades autorizadas por la ley: voto de afiliados y votos de delegados. Cada agrupación eligió su forma de selección interna para definir a sus postulantes a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El proceso de elecciones primarias en el Perú es el inicio para conocer quienes competirán en las Elecciones Generales 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a El poder en tus manos que el 15 de diciembre es la fecha límite para la proclamación de los resultados oficiales de las primarias realizadas el 30 de noviembre y 7 de diciembre. Ese día, el organismo electoral deberá tener consolidados los votos emitidos por los afiliados y ciudadanos según la modalidad elegida por cada organización política. Con esta proclamación —que define oficialmente a los ganadores de cada interna— se activa la siguiente fase del cronograma electoral.

"El Jurado Nacional de Elecciones tiene como plazo máximo para la programación de los resultados de las elecciones  de este proceso hasta el día 15 de diciembre. Para que luego de ello los partidos tengan hasta el día 23 de diciembre, puedan inscribir sus candidatos" señaló Alberto Kuroiwa, director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE.

Te recomendamos

Partidos tendrán hasta el 23 de diciembre para inscribir oficialmente a sus candidatos

Tras la proclamación del JNE, los partidos políticos contarán con un plazo  del 16 al 23 de diciembre en el que deberán realizar la inscripción oficial de sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). Este procedimiento incluye la presentación de requisitos, hojas de vida, actas electorales y toda la documentación exigida por la ley.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, en el partido aprista y Renovación Popular serán, 83357 afiliados los que elegirán a los candidatos. Entretanto, serán un total de 1291 delegados los que definirán los candidatos de las 37 organizaciones políticas que participarán mediante la modalidad de delegados.

Desde el JNE advierten que este tramo del cronograma es especialmente sensible, porque cualquier demora en la proclamación de resultados o en la inscripción de listas podría generar cuellos de botella en la organización del proceso, considerado uno de los más complejos de la historia electoral del país.

El Poder en tus Manos seguirá cada etapa del proceso

Desde la proclamación oficial hasta la inscripción final de candidatos, El Poder en tus Manos realizará una cobertura completa con análisis, verificación de datos, revisión de hojas de vida y seguimiento a cada organización política.

Las decisiones que se tomen en diciembre definirán quiénes aparecerán finalmente en la cédula electoral de 2026. Y, sobre todo, marcarán el inicio de la próxima etapa: la campaña hacia uno de los comicios más decisivos de los últimos años.

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Perú

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA