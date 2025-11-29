Jefe de la ONPE informa que existen condiciones técnicas para aplicar el voto digital en las Elecciones 2026

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró a RPP que la entidad se encuentra en condiciones técnicas para implementar el voto digital en el piloto actual para las Elecciones Generales 2026, que ya registra más de 2 mil 400 electores inscritos.

"Hoy le puedo decir con absoluta certeza que estamos en condiciones de aplicar el voto digital. Son poco más de 2 480 electores inscritos hoy. Es un proyecto pequeño, controlado y creo que es la gran oportunidad para que en el Perú se pruebe una nueva modalidad de votación", declaro Piero Corvetto a RPP.

La inscripción para este piloto, según estimó Corvetto, no superará los 5 mil participantes en las elecciones generales de 2026.

Sin embargo, dicha cifra la calificó como un gran éxito por su capacidad de evitar posibles cuestionamientos en un país donde los comicios se deciden por márgenes muy estrechos.

"Nosotros estimamos que en diciembre vamos a conocer los resultados y con esa información nosotros vamos a tomar la decisión de usar o no el voto digital. Hoy le puedo decir con absoluta certeza de que estamos en condiciones de aplicar el voto digital. Son poco más de 2 480 electores inscritos hoy. No estimamos que va a superar los 5 000 electores el piloto", sostuvo.

En esa línea, informó que los principales usuarios que se han registrado son peruanos que viven en el exterior, militares, policías, personal médico que no puede dejar la posta.

JNE definirá en diciembre si voto digital se implementará

Como se recuerda, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, había señalado a RPP que el 19 de diciembre se definirá si el voto digital se implementará en las Elecciones Generales 2026.

"El 19 de diciembre, sin lugar a dudas, lo vamos a tener [el informe final de la auditoría]. Esa es la garantía que estamos dando, no va a haber una fecha posterior; y luego el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones [...] va a tomar una decisión en función a ese resultado", señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Aunque los 11 grupos priorizados para acceder al voto digital representan un universo potencial de 3 millones 700 mil personas, Corvetto explicó que el número real de participantes se reduce drásticamente porque menos de 500 mil electores cuentan con DNI electrónico y con certificado digitales vigentes.

"Si se suma los 11 grupos priorizados, usted llega a 3 700 000. Sin embargo, recuerde quiénes tienen DNI electrónico, quiénes tienen certificado digital vigente al día siguiente de la segunda vuelta, que es el 8 de junio del 2026. Eso se reduce a menos de medio millón de personas. Por tanto, no son 3 000 700 el universo, sino son los que tienen DNI electrónico y el certificado digital. Además de ello, que tengan la voluntad [de emitir un voto digital]. Lo quienes se inscriben son los que confían en el sistema y eso nos da un margen de acción muy grande", sostuvo en RPP.

En esa línea, la ONPE afirmó que ya están en condiciones técnicas para aplicar el voto digital, sin embargo, deben esperar el informe final de la empresa auditora y del informe de fiscalización del JNE.

Con esa información se decidirá si el voto digital se aplica finalmente en las elecciones del 12 de abril de 2026.

¿Cómo registrarse para el voto digital?

Cabe precisar que la ONPE ha habilitado una inscripción digital que permitirá a los electores de los grupos prioritarios registrarse hasta el 13 de diciembre de 2025 a través del portal web del organismo.

Solo quienes completen este registro serán incluidos en el padrón del voto digital para las Elecciones Generales 2026.

Aparecerá una pestaña en el portal votodigital.onpe.gob.pe y, además, se debe descargar desde esta página web el aplicativo OPEN ID. También podrá descargar el aplicativo en tiendas digitales en celulares.

Durante ese periodo, los ciudadanos pertenecientes a los 11 grupos priorizados deberán confirmar su voluntad de sufragar de manera digital en las Elecciones Generales 2026.

El trámite es individual, gratuito y completamente virtual. Solo bastará ingresar al portal, identificarse con el DNI electrónico y seguir las instrucciones del sistema. Una vez completado el proceso, el elector recibirá una confirmación del registro.

La ONPE precisó que quienes se inscriban para el voto digital no aparecerán en la lista de votantes de una mesa convencional, lo que evita el doble sufragio.