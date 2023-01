Eliana Revollar denunció que agentes de la PNP impidieron el paso a miembros de la Defensoría del Pueblo | Fuente: RPP

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, aseguró que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) impidió el acceso a funcionarios de la institución que dirige al campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) que se disponía a verificar que se respeten los derechos de los estudiantes que habían sido detenidos. Ello, en el marco de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"Lo primero que tengo que señalar es que desde que se dio aquella mesa de diálogo, la Defensoría del Pueblo estuvo observando ese proceso. Efectivamente, les dieron un plazo de retiro para las 12 del mediodía del día 19, lo cual no se cumplió. El Consejo ha seguido en reuniones y hasta el día de ayer la información que tenía la Defensoría del Pueblo es que habían quedado pocas personas, que voluntariamente muchos se habían retirado y que quedaban quienes estarían prácticamente al cuidado de los víveres, líquidos que en buena cantidad tenían en la universidad", dijo en conversación con RPP Noticias.

"Lo que se nos ha informado es que en la noche se habría intentado tomar todas las puertas de la universidad y habrían habido reacciones contra los miembros de seguridad de la propia universidad y que ello habría generado que pongan en conocimiento a la Policía y la Policía lo que ha señalado es una actuación en flagrancia. Efectivamente, en flagrancia los fiscales no podrían participar. Sin embargo, en un escenario tan convulso como el que estamos viviendo, nosotros consideramos que sí hubiera sido oportuno que comuniquen a los fiscales, quienes más bien, luego de haberse enterado de esta diligencia, se están constituyendo hacia la Universidad San Marcos", añadió.

"Si bien hay un estado de emergencia, se tiene que respetar el trato digno a las personas"

Eliana Revollar fue enfática en señalar que, pese a que existe un estado de emergencia que habilita a las fuerzas del orden a realizar intervenciones, estas deben darse dentro del marco del respeto y el trato digno a las personas.

"Si bien en un estado de emergencia puede haber intervenciones, se tiene que respetar el trato digno a las personas, las condiciones de su detención y llamo la atención también sobre una situación que ha ocurrido hace aproximadamente 40 minutos con la Defensoría del Pueblo. Nuestro jefe de la oficina defensorial de Lima se ha apersonado conjuntamente con otra comisionada por los ingresos de Colonial y Venezuela, respectivamente. Sin embargo, fueron impedidos de ingresar. Y eso es algo que la Defensoría toma nota porque no hay autoridad, de acuerdo a nuestra ley orgánica, que pueda impedir el ingreso de nuestra institución a verificar las condiciones en las que se da un operativo donde hay detención de personas civiles (...). También hemos tomado nota que hay congresistas de la República que han sido impedidos de ingresar", manifestó.

"Ellos están actuando de oficio y han señalado que es una actuación en flagrancia. En flagrancia, por su propia naturaleza, la actuación de la Fiscalía puede ser posterior. Sin embargo, nosotros anotamos que en un escenario como el que estamos en el país es fácil llamar por teléfono y coordinar para que en este operativo de gran despliegue hayan estado desde el inicio los fiscales, porque lo que se ha generado al interior ha sido una desasón, la información que corre por los medios y eso no ayuda a lo que se quiere construir. A ello se une lo que ha pasado con nuestro personal que le han dicho que hay órdenes de no ingresar. Entonces si estamos en un escenario en que se toma una universidad y a las instituciones competentes, como la Defensoría, no la dejan entrar para verificar condiciones dignas de trato, que hayan detenciones arregladas a ley, que sepan dónde los van a conducir, que tengan abogados; es decir, condiciones mínimas, porque estamos en una democracia", finalizó.