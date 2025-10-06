Encuesta de Poder 2025 ratifica sensación de "triunvirato" en el poder entre Boluarte, Acuña y Fujimori, dice director de Semana económica

El director de Semana Económica indicó que esta encuesta ratifica la sensación del último estudio respecto de quiénes controlan al país desde los poderes del Estado.

La nueva Encuesta del Poder da cuenta que Dina Boluarte (76 %), César Acuña (69 %) y Keiko Fujimori (68 %) son las personas más poderosas del país, lo cual muestra la sensación de que existe un “triunvirato” en el poder entre la mandataria y los líderes de las bancadas parlamentarias que defienden al Ejecutivo en el Congreso.

Así lo indicó Diego Chirinos, director de la revista Semana Económica, que publico en vísperas el estudio de Ipsos. Según dijo en Ampliación de noticias de RPP esta encuesta ratifica la sensación del año pasado respecto de quiénes controlan al país desde los poderes del Estado.

“Esta encuesta es importante señalar que se realiza a más de 200 líderes del sector tanto público como privado ratifica lo que conversamos el año pasado, esta sensación de triunvirato en el poder de la presidenta con los dos líderes de bancadas sumamente relevantes y que en muchos casos defienden al Gobierno desde el Congreso”, dijo.

Sobre personajes ligados al Gobierno

Respecto de los personajes vinculados al Gobierno que aparecen en la encuesta, como el exministro Juan José Santiváñez o Nicanor Boluarte, el director de Semana Económica indicó que se evidencia que hay mayor poder en el círculo más cercano al Gobierno, pese a los cuestionamientos que puedan tener estos personajes.

“En el caso de Santiváñez creo que él se va a mantener como un personaje con poder en las decisiones del Gobierno, porque acá lo que se percibe es una sensación de que estos cuadros o personas ajenas al Gobierno ya sea con cargos o sin cargos como en el caso de Nicanor Boluarte, sobre los cuales Dina Boluarte ha decidido apoyarse en los últimos meses en su Gobierno”, señaló.

Personajes más influyentes en radio

Respecto del resultado de la encuesta sobre los periodistas con más influencia en la prensa radial de Perú, en el cual aparecen Fernando Carvallo y Mávila Huertas en los primeros lugares, Chirinos indicó que ello es muestra de la confianza por la que RPP es reconocida.

"Efectivamente, la dupla de Ampliación de Noticias es percibida como la más poderosa de la prensa radial. Un poder que tiene que ver mucho con la confianza, algo que RPP valor mucho y trabaja mucho en eso", indicó.