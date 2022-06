Desaprobación al Presidente ha aumentado 10 puntos porcentuales desde enero | Fuente: Andina

La última encuesta de Ipsos, presentada anoche en el dominical Cuarto Poder, revela que el 70% de peruanos desaprueba la gestión gubernamental de Pedro Castillo. Esto representa un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el pasado enero en que su desaprobación era de 60%. Hasta el presente mes, solo un 23% aprueba la gestión perulibrista.

De ese 70%, la población que más desaprueba al presidente Castillo se ubica en Lima con el 81%, mientras que, al interior del país, su desaprobación se ubica en 64%. Respecto a la población que aprueba la gestión presidencial, el 36% corresponde a población rural y la mayoría es de la región sur, donde su aprobación es de 37%.

Además, el 62% del total de encuestados considera que el primer mandatario debería renunciar. Esta opción también ha presentado un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al último febrero en que el 56% estaba a favor de la renuncia presidencial. Solo un 36% considera que el Presidente debería concluir su gestión gubernamental.

Aumenta desaprobación del Parlamento

Por otro lado, la desaprobación del Congreso de la República también presenta una sostenible desaprobación. El 75% del total de encuestados desaprueba la gestión del Parlamento. Comparado a enero de este año, también hay un incremento de 7 puntos porcentuales en dicha desaprobación. Ese mes era de 68%.

Sobre la gestión específica de la presidenta del Congreso, el 69% de encuestados desaprueba la gestión de María del Carmen Alva. En enero esa desaprobación era de 52%. Solo un 14% aprueba a la titular del Parlamento.

Aprobación de investigaciones al Ejecutivo

Respecto a los últimos acontecimientos políticos derivados de la investigación preliminar de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, el 60% de encuestados aprueban que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya dispuesto dicha investigación. De esta cifra, el 72% se encuentra en Lima, mientras que el 53% corresponde a la población del interior del país.

Por otro lado, el 49% de encuestados está enterado de la presunta entrega de "cien grandes" como supuesta coima al exministro de Transportes, Juan Silva, de parte de Zamir Villaverde. Además, el 66% de la población considera que es verdadero que Silva recibió una presunta coima de 100 mil soles de parte del empresario Villaverde.

Marchas a favor de la vacancia

En otro aspecto del panorama político, en las últimas semanas diversos sectores han promovido marchas a favor de la vacancia de Pedro Castillo; sin embargo, la participación ciudadana en ellas sigue siendo mínima. Al respecto, según revela la encuesta de Ipsos, el 35% considera que la gente no acude a las marchas porque "no cree que el país mejores si solo sale Pedro Castillo", el 34% cree que "a mucha gente no le importa lo que sucede en la política", y el 22% considera que la ausencia de las personas es porque "la gente no confía en los organizadores de la marcha".

Ficha técnica

Según señala Ipsos, la encuesta fue realizada "cara a cara en hogares" y se aplicó a 1243 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos (NSE) en el ámbito nacional urbano-rural. La encuesta se aplicó entre el 9 y 10 de junio de 2022