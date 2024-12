"Nos estamos ahogando en un vaso con agua": Ernesto Blume sobre operación de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alberto Otárola confirma cirugía de Dina Boluarte | Fuente: RPP

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no cometió una causa grave o infracción constitucional al someterse a una cirugía de nariz que no hizo pública y que -según una denuncia periodística- la habría obligado a ausentarse de sus funciones entre los días 28 de junio y 10 de julio del 2023.

Al respecto, Blume sostuvo en el programa Prueba de Fuego de RPP que lo acontecido “no incapacitaba a la presidenta para el ejercicio del cargo” al ser un procedimiento “frecuente en las personas” que “no impidió que continuara en el ejercicio de su función”.

En este punto hizo referencia a lo declarado por el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización que la mandataria se realizó una intervención quirúrgica por un “problema respiratorio”, pero que no hubo “ningún vacío de poder” al no haber desatendido las labores que le correspondían.

“No hubo una presencia física, pero sí virtual”, sostuvo el magistrado, quien recordó que el Congreso aprobó una ley que le permite a la presidenta despachar de manera remoto y usando las tecnologías digitales.

“Tengo entendido que si hubo Consejo de Ministros su presencia virtual se dio y por lo tanto no hubo inasistencia”, acotó.



“El hecho de que una persona sea sometida a una operación de rinoplastia, que implica el uso de anestesia y por algunas horas estar en estado de inconciencia, no inhabilita a la presidenta”, añadió.

“Nos estamos ahogando en un vaso de agua, estamos creando una causal donde no hay”, apuntó.

Ernesto Blume, quien en julio último asumió la defensa legal de Dina Boluarte en un proceso de habeas corpus, afirmó, además, que no era necesario que la jefa de Estado comunique al Legislativo que se iba a someter a una operación.

“Yo en lo particular creo que no, a mí me parece que es un tema baladí […] Me parece que estamos cayendo ya en un absurdo conceptual, estamos yendo contra la lógica y contra el criterio común si vamos a exigirle a la presidenta que en cada uno de sus actos esté dando cuenta al Congreso”, concluyó.