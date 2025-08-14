Excongresista Gilbert Violeta tras prisión preventiva contra Martín Vizcarra: “Un acto de justicia”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Un acto de justicia”. Así pronunció el excongresista Gilbert Violeta después de que el juez Jorge Chávez Tamariz dictara cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

En conversación con RPP, el exlegislador de la bancada Peruanos por el Kambio consideró que esta orden de prisión preventiva es la antesala a una posible condena de 15 años de cárcel que la Fiscalía solicita por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

“Ahora, el señor Vizcarra va a tener que pasar –aunque tardía, pero con justicia– por un penal donde va a conocer un poco de lo mucho que él ha hecho contra bastantes personas. Se trata de un acto de justicia, parte de un proceso penal…”, declaró.

“Existe una buena cantidad de pruebas incriminatorias que llevarían a que él sea condenado, creo que nadie duda de una posible sentencia contra el señor Vizcarra de 15 años, que es lo que pronto le esperaría; todo hace prever que eso es lo que debe ocurrir”, agregó.

Violeta López dijo que Vizcarra Cornejo ha tenido una serie de “acciones temerarias contra la justicia”, en referencia al reciente viaje del exmandatario al distrito de Santa Rosa de Loreto, una zona reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“En los últimos días se le ha visto viajar hasta zonas de frontera, creo que tiene una serie de acciones temerarias contra la justicia, desafiantes y creo que todo eso ha llevado al juez [a tomar esta decisión]. Hay que evitar que se victimice, porque es un especialista en teatro y no me extrañaría que intente victimizarse, pero él no es víctima de nada”, alegó.

Asimismo, el exlegislador señaló que, en los últimos meses, el exgobernador regional de Moquegua ha estado haciendo campaña política en distintas partes del Perú, a pesar de su inhabilitación para ocupar cargos públicos y de su exclusión del partido Perú Primero.

“Es uno de los grandes responsables de politizar la justicia en el Perú y judicializar la política, creo que ahora está probando parte de su medicina; yo, particularmente, no soy seguidor de las prisiones preventivas, pero creo que ahora está viviendo de su propia justicia”, finiquitó Gilbert Violeta, quien fue parte del Congreso disuelto por Vizcarra en octubre de 2019.

Dictan cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra

El juez Jorge Chávez Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por ello declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

De acuerdo con la tesis fiscal, Vizcarra Cornejo, en su condición de gobernador de Moquegua, habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

El exmandatario fue detenido inmediatamente terminada la audiencia y el INPE determinó que cumplirá la prisión preventiva en el penal de Barbadillo.