"No hay una sola prueba": Martín Vizcarra está "confiado" de su inocencia en el proceso, asegura su hermano Mario

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra “confiado” de la sentencia que próximamente emitirá el Poder Judicial en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho a raíz de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. Así lo afirmó este jueves Mario Vizcarra, su hermano y actual precandidato presidencial por el partido Perú Primero.

“Todos los días hablo con él, y él está yendo confiado en que por fin acaba todo este calvario de calumnias y malos tratos, y que por fin la justicia hará respetar la razón y con la contundencia de que no existe ningún indicio”, declaró a la prensa.

Mario Vizcarra se mostró esperanzado en que el día de la lectura de la sentencia se “determinará la inocencia total” de su hermano, debido a que, según dijo, durante el proceso la Fiscalía no ha presentado pruebas sólidas de que el exmandatario recibió dos millones de soles como supuesto soborno.

“Cinco años y no hay una sola prueba, solamente son dichos de algunos colaboradores eficaces. Esas personas se están salvando de condenas de más de 70 años de prisión. Y hoy día sus empresas, ICCGSA, y la otra empresa están libres y contratando con el Estado, y sus gerentes caminando por la calle como si nada”, cuestionó.

Al término de la audiencia donde se expusieron los alegatos de clausura, Mario y Martín Vizcarra realizaron un breve recorrido en una automóvil por los alrededores de la Plaza San Martín. Posteriormente, ambos confirmaron su asistencia a la lectura de sentencia, programada para las 9:00 a.m. del miércoles 26 de noviembre.

“Hoy hemos terminado con los alegatos finales. Creo que ha sido contundente la participación del abogado con argumentos completamente sólidos que acreditan la inocencia. Ustedes pueden comparar la intervención del fiscal la semana pasada: vaga, gaseosa, sin concretar nada. Y ahora (la participación) con pruebas, contundente de mi abogado”, comentó Martín Vizcarra.

El Poder Judicial determinó que la audiencia de lectura de sentencia al exmandatario Martín Vizcarra se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre, a partir de las 9.00 a. m.

Vizcarra Cornejo es procesado por la comisión del presunto delito de cohecho en la concesión de las obras de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su período como gobernador regional de dicha región.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado 15 años de pena privativa de la libertad para el exmandatario, acusándolo de haber recibido sobornos que ascienden a 2.3 millones de soles.