Corte Suprema rechazó casación de Martín Vizcarra para anular juicio por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Como se recuerda, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 15 años de prisión contra Martin Vizcarra | Fuente: Andina

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa técnica legal del expresidente Martín Vizcarra.

Con este recurso se pretendía anular el juicio oral que afronta el exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

"Declararon infundado el recurso de casación. No casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública. Se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial", dijo el magistrado.

De acuerdo con los argumentos de la defensa, se habría vulnerado el derecho al debido proceso de su patrocinado. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Suprema, Vizcarra Cornejo deberá continuar con el juicio oral en su contra.

Fiscal Juárez Atoche pidió 15 años de prisión contra Martin Vizcarra

Como se recuerda, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 15 años de prisión contra el expresidente Martin Vizcarra al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público pidió 10 años de prisión contra el exjefe de Estado al acusarlo por el presunto delito de colusión simple, acatando así lo dispuesto por la Fiscalía Superior Penal, que le ordenó formular una acusación penal por dicho delito dentro de este proceso penal.