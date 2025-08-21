Últimas Noticias
Exjefe del INPE dice que fundamentación para reasignar a Martín Vizcarra a otro penal "entraña bastante rareza"

Martín Vizcarra fue presidente desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2020.
Martín Vizcarra fue presidente desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2020. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

En RPP, el exjefe del INPE, César Cárdenas, recordó que no hubo objeciones cuando los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo fueron clasificados al penal de Barbadillo.

Lima
00:00 · 02:36

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, señaló que “son bastantes limitados” los argumentos que dio la entidad para declarar nula la clasificación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) al penal de Barbadillo, en Ate, para cumplir los cinco meses de prisión preventiva por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

“Se alega de que este establecimiento de Barbadillo no figura dentro de los penales, en los cuales que habría que clasificarlo de manera inicial. Esa es una fundamentación que entraña bastante rareza...”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Cárdenas precisó que la situación de exmandatario no es un factor para determinar a qué establecimiento se le enviará en caso de condena o prisión preventiva, pero sí enfatizó que, teniendo en cuenta que Vizcarra Cornejo ejerció el cargo, si puede tener un nivel de “alto riesgo de seguridad” si es recluido en un establecimiento de reos comunes.

“Desde mi apreciación técnica, jurídica, los argumentos que están plasmados en la resolución, la verdad que son bastante limitados. Y más que una posición política, yo ahí veo un problema jurídico”, aseveró.

Cárdenas dice que no hubo objeciones cuando Castillo, Humala y Toledo fueron clasificados a Barbadillo 

Asimismo, el extitular del INPE dijo que, en su momento, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala fueron clasificados por esta misma directiva y no hubo objeción alguna, por lo que insistió en que el argumento de que el penal de Barbadillo no puede albergar a Vizcarra resulta “absolutamente extraño”.

“No hay la suficiente motivación y fundamentación para poder anular una decisión que hace unos días lo han tomado, se ha hecho en estricta evaluación en situaciones similares previas, en donde no ha habido ningún tipo de observación”, comentó.

Finalmente, Cárdenas opinó que Vizcarra Cornejo solo debería abandonar Barbadillo si es que la nueva Junta de Clasificación del INPE comprueba que su presencia constituye un “grave riesgo” para la seguridad nacional e incluso de los propios internos.

“Salvo que se justifique y se demuestre eso, debería permanecer en el establecimiento que el propio INPE clasificó inicialmente”, concluyó.


Tags
INPE Martín Vizcarra Penal de Barbadillo

