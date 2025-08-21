¿Dónde será recluido Martín Vizcarra tras salir de Barbadillo? Esto respondió el jefe del INPE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Iván Paredes Yataco estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, dio las razones del organismo detrás de la decisión de declarar nula la resolución que dispuso que el expresidente Martín Vizcarra cumpla su prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate.

En Ampliación de Noticias, el funcionario indicó que la Junta de Clasificación del INPE es la encargada de determinar la cárcel en la que un recluso debe cumplir su condena o la prisión preventiva, como es el caso de Vizcarra. Para tomar esta decisión, explicó, el grupo de trabajo tiene directivas contempladas en una Resolución Presidencial emitida en julio de 2023.

Esta Resolución Presidencial -dijo- establece un listado de centros penitenciarios a los que los procesados pueden ser clasificados, de acuerdo con un puntaje.

“En el puntaje, hay de tres tipos en el régimen cerrado ordinario: si es de 4 a 7, se va a Ancón II; si es de 8 a 11, a Lurigancho; y si es de 12 a 13, a Castro Castro”, apuntó.

Entonces, ¿adónde le correspondería ir a Martín Vizcarra? Según el jefe del INPE, el expresidente tiene un puntaje de 10, por lo que “debería ir, no estoy diciendo que va, a Lurigancho”.

“El error que se ha cometido es que la Junta de Clasificación debió haber tomado en cuenta esto, esta resolución”, comentó Paredes Yataco, para explicar por qué se determinó la nulidad de la clasificación original de Vizcarra en Barbadillo.



Rechaza interferencias de cualquier tipo

En otro momento, el jefe del INPE rechazó que las decisiones que toma su institución no están influidas por nadie, ni siquiera por la presidenta Dina Boluarte, tal como deslizaron los abogados de Martín Vizcarra.

“En el INPE, no interfiere nadie, ni la presidenta de la República, ni la empresa privada ni pública, ni el periodismo, ni los abogados más renombrados del Perú”, enfatizó.

Al ser consultado cuándo será trasladado Martín Vizcarra a otro centro penitenciario, Iván Paredes sostuvo: “Yo creo que debe ser mañana, entendiendo los tiempos que aparecen justamente en esta resolución”.

