Diego García Sayán: "A Pedro Chávarry solo le queda la sobrevivencia"

El ex ministro de justicia señaló que el proyecto de ley de Martín Vizcarra cuenta con los canales necesarios para que sea aprobado. | Fuente: Andina

El ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, se pronunció sobre la crisis que azota al Ministerio Público tras las contramarchas que ha venido haciendo el titular de este órgano, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

García Sayán señaló en RPP Noticias que a estas alturas, al titular del Ministerio Público "solo le queda la sobrevivencia". "Ha hecho que su grado de legitimidad sea tan bajo que no le srive a nadie. Si tuvo aliados con los que tenía cohesión, en este momento a Chávarry no le sirve al fujimorismo", precisó.

Además, refirió sobre el papel que viene realizando el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y comentó que las denuncias que se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tienen que ser tramitadas.

"Salaverry ha demostrado tener factor de independencia (...) Él es decisivo para modificar el curso de los acontecimientos de esta inercia en dónde si es que no se presentan o no se tramitan las acusaciones y no se pronuncia el Colegio de Abogados, se tramita la ley presentada por Martín Vizcarra", comentó.

Sobre este proyecto presentado desde el Ejecutivo que propone declarar en emergencia el Ministerio Público, el también ex ministro de Relaciones Exteriores precisó que el mandatario ha propuesto esta medida por todas las vías constitucionales.

"El proyecto tiene dos caras, uno que me parece importante que es que la ciudadanía haya reaccionado lo cual quiere decir que se quiere que la Fiscalía funcione y que se cuestiona la permanencia de Chávarry frente al Ministerio Público", precisó.