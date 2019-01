Fiscalía intervino el despacho del asesor de Pedro Chávarry. | Fuente: Composición RPP (Andina)

Juan Manuel Duarte Castro, asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó tener vínculos con el partido Fuerza Popular. Asimismo, cuestionó que el juez Richard Concepción Carhuancho no tomara en cuenta que trabajó por 34 años al momento de autorizar el allanamiento de su oficina y otros dos asesores.

"El fiscal ha partido de una premisa absolutamente falsa, ajena a la realidad. Lamento que haya sorprendido al juez Carhuancho al haber solicitado este allanamiento y no haber tenido en cuenta que trabajé en el Congreso desde 1995. He trabajado en el Congreso más de 34 años. No entiendo por qué se me vincula con Fuerza Popular, señaló.

Duarte recordó que cuando Pedro Chávarry asumió el cargo de Fiscal de la Nación, conoció de su necesidad de un coordinador parlamentario. Según dijo, el titular del Ministerio Público lo contrató tras conocer su propuesta para crear peritos forenses en la institución y no por recomendación de congresistas fujimoristas.

"Eso es absolutamente falso que haya habido una recomendación o algo parecido con el partido Fuerza Popular (…) Que quede bien en claro que no tengo, ni he tenido ni tendré ninguna vinculación con el partido Fuerza Popular", explicó.

Luego de cuestionar el allanamiento que realizó esta mañana el fiscal Pérez, precisó que la información relevante sobre el caso judicial de Keiko Fujimori -mencionada por el fiscal José Domingo Pérez- fue encontrada en la oficina del asesor Max Ulises Aranda.

"Es un informe técnico-legal que es una opinión jurídica que cualquier abogado puede realizarla. ¿Cuál es el delito, cuál es la falta, cuál es la vinculación? ¿Ahora los abogados no tienen derecho a opinar jurídicamente sobre un tema de interés nacional?", reprochó.