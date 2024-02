Gilbert Violeta negó haber presentado a Martín Vizcarra con Pedro Pablo Kuczynski

El excongresista Gilbert Violeta negó haber sido la persona que presentó a Martín Vizcarra con el entonces candidato de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski, durante la campaña presidencial del 2016.

Y es que Vizcarra dijo el miércoles que Violeta, a quien tildó como la “mano derecha de PPK”, fue el nexo para que conociera al entonces candidato presidencial. “Con él he llegado a PPK. Me ofreció ser ministro de Transportes y Comunicaciones por mi experiencia en la actividad privada”.

En declaraciones al programa Nunca es Tarde, el exparlamentario respondió a estas declaraciones y calificó de “mitómano” a Vizcarra Cornejo, sindicado ahora como líder de ‘Los Intocables de la Corrupción’, una presunta organización criminal que operó entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

“Si yo hubiera presentado a Vizcarra, como he presentado a muchísima gente, a Pedro Pablo; no sería problema. O sea, es una persona que era gobernador regional. Y si fuera verdad, lo diría y no tendría ningún problema. El asunto que este es otro elemento para probar la calidad de persona que es y su capacidad de mentir”, declaró.

Violeta explicó que fue su amigo, el exministro José Manuel Hernández, el nexo para que el exgobernador regional de Moquegua conociera a Kuczynski Godard.

“Es él quien nos presenta a PPK. Él venía ayudando a PPK desde el año 2011. Él apoyó en la región La Libertad, Tumbes Piura y Lambayeque. Él era un amigo de PPK y era parte del equipo político…”, detalló.

EFICCOP detuvo a exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) ejecutó la detención preliminar contra cuatro exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra y el empresario Hugo Meneses Cornejo; además del allanamiento, registro personal, registro domiciliario, incautación de bienes muebles e inmuebles y otras diligencias contra otros implicados.

Los referidos exfuncionarios ocuparon cargos en Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Se trata de Carlos Eduardo Revilla Loayza, exdirector de la entidad durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo; Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de obras; Juan Enciso Torres, exjefe de mantenimiento y miembro del comité de selección; y Elizabeth Ugarte Manrique, excoordinadora de la dirección ejecutiva.

De estos, el EFICCOP ha logrado detener a los tres primeros, y al empresario Meneses Cornejo. No obstante, se encuentra vigente la orden de detención de Elizabeth Ugarte. La Fiscalía les imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

Según la investigación del EFICCOP, los referidos exfuncionarios habrían conformado una presunta organización criminal, liderada por el exmandatario Martín Vizcarra, denominada "Los Intocables de la Corrupción", entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, no descartándose "su continuidad de operación".