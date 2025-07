Reportan que el presidente de la JNJ, Gino Ríos, tiene una sentencia por violencia familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Junta Nacional Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, tiene una sentencia en su contra por violencia familiar en agravio de su exesposa, según un reportaje de Cuarto Poder.

El dominical detalló que la sentencia fue emitida en mayo de 2011 por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, el cual determinó la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercida por Ríos Patio contra su exesposa, de quien se divorció hace 14 años.

Cuarto Poder precisó que el magistrado no apeló y aceptó el fallo.

La sentencia del magistrado no fue el centro del debate ni objeto de cuestionamientos durante la etapa de entrevistas a los postulantes a la JNJ.

En ese proceso el ponente fue Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, quien le consultó sobre una denuncia penal archivada por peculado de uso.

No obstante, ningún integrante del comité le preguntó con claridad por la sentencia.

Asimismo, Elena Tello, abogada de la exesposa, contó al dominical que envió una carta al comité de selección para informar sobre la sentencia; sin embargo, dijo que le respondieron que el periodo de tachas “ya había pasado”.

“El señor Gino Ríos ejercía violencia psicológica con actos de intimidación, amenazas. Estaba comprobada por las pericias psicológicas y por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que llevaba mi patrocinada”, precisó la letrada.

Defensor del Pueblo reconoce que no hubo cuestionamientos

Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presidió la comisión especial para la elección de miembros de la JNJ, indicó que “por decoro” no se enfatizó en temas que podrían afectar a “terceros”, como los niños o la exesposa del magistrado.

“Ese tipo de sentencias, que tiene que ver no con maltratos físicos, no con violencia física, sino con la imputación de un tema estrictamente psicológico. No lo minimizo, pero no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible”, precisó.

“La comisión no ha querido ser invasiva en ese terreno de lo estrictamente familiar”, agregó.

Aunque reconoció que no hubo cuestionamientos, el titular de la Defensoría del Pueblo alegó que Gino Ríos cumple con los requisitos para haber sido electo miembro titular de la JNJ y que no tiene impedimento legal para continuar en el cargo, dado que la sentencia data de 2011, mientras que la Ley Orgánica de la institución – que establece la prohibición para sentenciados por estos casos – comenzó a regir en 2019.

Presidente de la JNJ firmó vacancia de otro miembro aplicando normativa que establece prohibición para sentenciados

Irónicamente, el propio presidente de la JNJ aplicó esa normativa para vacar a un colega en abril pasado. Se trata de Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, quien fue destituido del cargo de miembro titular de la institución por haber omitido que fue condenado por prevaricato en el 2010.

De esa forma, Ríos respaldó una interpretación que podría volverse en su contra.

Resolución que oficializa la vacancia de Rafael Ruiz. Fuente: Captura de pantalla

El dominical trató de buscar los descargos del magistrado, pero este solo respondió: “En estos momentos, no puedo”.

Al cierre de esta nota, no hay un pronunciamiento de la JNJ.