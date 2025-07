Rechazan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presunta vulneración de derechos a Delia Espinoza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso acordó por mayoría rechazar el informe de calificación que recomendaba admitir a trámite la denuncia constitucional contra 6 miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por vulnerar derechos adquiridos de buena fe por Delia Espinoza al ser elegida como fiscal de la nación por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Con cuatro votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones, el referido grupo de trabajo parlamentario decidió no aprobar dicho informe que agrupaba dos denuncias contra los magistrados de la JNJ presentadas por los congresistas Elías Varas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Álex Flores (Bancada Socialista).

Durante la sustentación del informe, a cargo del abogado Carlos Ortiz, se desestimaron las denuncias por presunto avocamiento indebido de proceso en trámite y por usurpación de funciones, por lo que se recomendó declarar improcedentes dichos extremos.

"La JNJ estaba facultada para declarar la nulidad de oficio de la resolución [...] del 23 de mayo del 2024, lo cual materializa el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Asimismo, si una entidad advierte que se ha cometido un error y se ha afectado derechos fundamentales es válido corregir y enmendar", indicó el letrado.

"La nulidad de oficio [...] no es un acto de avocamiento, es un acto que reivindica el principio de legalidad inherente a la administración pública. No interfiere, no contradice ni se avoca indebidamente con la acción de amparo, pues de existir o persistir una afectación de derechos cuya reparación se haya solicitado será el juez competente quien resolverá sobre dicha afectación. Es decir, ambos van en la orientación de sus competencias", resaltó.

Asimismo, indicó que la JNJ podía emitir la resolución a favor de Patricia Benavides y "exigir su ejecutoriedad, lo cual no significa que se haya sustituido a la JFS en elegir a la fiscal de la nación, pues fue la JFS quien eligió como fiscal de la nación a Patricia Benavides [...], por un periodo de tres años; en consecuencia, no se advierte infracción al artículo 158 de la Constitución".

No obstante, señaló que "la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro".

"En el presente caso, la fiscal suprema Delia Espinoza ha sido elegida por la JFS y se presume de buena fe", señaló el abogado. En esa línea, propuso admitir a trámite la denuncia por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución, lo cual, finalmente, fue desestimado por la SAC.

Aprueban tramitar denuncia constitucional contra Delia Espinoza y fiscales supremos por no acatar reposición de Patricia Benavides

Por otro lado, la SAC aprobó el informe que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la nación Delia Espinoza y otros tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por, presuntamente, no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la nación.

Con 11 votos a favor, 4 en contra y uno en abstención, el referido grupo de trabajo parlamentario aprobó dicho informe de calificación que señala que la titular del Ministerio Público y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos habrían cometido los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, además de haber infringido los artículos 43 y 45 de la Constitución.

El informe recomendó también declarar improcedente la denuncia en el extremo del delito de usurpación de función pública por no cumplir con el presupuesto referido a que los hechos denunciados constituyan delitos de función.

Votaron a favor los congresista de Fuerza Popular Nilza Chacón, Víctor Flores y Martha Moyano; de Renovación Popular Patricia Chirinos, Milagros Jáuregui y Esdras Medina; de APP María Acuña y Nelcy Heidinger; de Perú Libre Flavio Cruz; de Podemos Digna Calle; y de Honor y Democracia Jorge Montoya.

Asimismo, optaron por votar en contra Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Francis Paredes (Podemos); y en abstención, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial).