Gobierno ratificó a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

Ferrero Diez Canseco fue designado embajador en Estados Unidos el 6 de febrero de 2024.
Ferrero Diez Canseco fue designado embajador en Estados Unidos el 6 de febrero de 2024. | Fuente: Andina
por Redacción RPP

Alfredo Ferrero había sido retirado del cargo la semana pasada, pero el Ejecutivo lo ratificó hoy como embajador del Perú en Estados Unidos.

El Gobierno ratificó a Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos, después de que fuera retirado del cargo a los pocos días de iniciar la gestión de José Jerí y tras la vacancia de Dina Boluarte.

La Resolución Suprema 164-2025-RE, que fue publicada en el diario oficial El Peruano, lleva las firmas del presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela Martínez.  

El dispositivo legal también establece “extenderle” los plenos poderes correspondientes al embajador Alfredo Ferrero.

Gobierno de Jerí había cesado del cargo a Ferrero Diez Canseco

La semana pasada, el Poder Ejecutivo había dada por concluidas las funciones de Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario plenipotenciario de Perú en Estados Unidos.

Ferrero Diez Canseco fue designado embajador en Estados Unidos el 6 de febrero de 2024, el anuncio fue realizado por el entonces titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

