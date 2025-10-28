Últimas Noticias
Designan a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Sunat: predecesor duró menos de un mes en el cargo

| Fuente: Sunat
por Jair Zevallos Morón

Javier Franco asumirá la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tras la aceptación de la renuncia de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza.

El Gobierno oficializó la designación de Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en reemplazo de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, cuya designación fue dejada sin efecto mediante Resolución Suprema Nº 036-2025-EF.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución Suprema Nº 037-2025-EF, publicada este lunes, 27 de octubre, en el diario oficial El Peruano, y lleva la firma del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

El nombramiento cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se efectuó conforme a la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la Sunat.

DOC-20251028-WA0000. by Jair Martín Zevallos Morón

Trayectoria de Javier Franco Castillo

Franco Castillo es funcionario de carrera con más de 20 años de experiencia en la Sunat. Hasta inicios de octubre de este año, se desempeñó como superintendente nacional adjunto de Tributos Internos, desde donde logró un crecimiento del 12.5 % en la recaudación respecto al año 2024.

Ha ejercido diversos cargos directivos en la institución, entre ellos, intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, y jefe zonal en Ucayali. Además, cuenta con experiencia en fiscalización, auditoría y cobranza coactiva.

El nuevo jefe de la Sunat es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Gestión y Política Tributaria, y estudios de especialización en tributación y habilidades directivas.

En su gestión, Franco ha destacado por su liderazgo orientado al fortalecimiento del talento humano y a la articulación con gremios empresariales. Se espera que impulse una estrategia integral para combatir la informalidad, el contrabando y el desvío de insumos químicos, así como políticas de facilitación tributaria para las micro y pequeñas empresas.

Sunat Javier Eduardo Franco Castillo

