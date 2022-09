Gonzalo Alegría se refirió a la denuncia por presunta violencia psicológica y sexual | Fuente: Foto: Andina

El candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, aseguró que "no existe" una denuncia en la comisaría de San Isidro, presuntamente, presentada por su propio hijo, de agresión psicológica y violencia sexual en el 2021, según reveló un un reportaje del canal Nativa.

"No tengo ni una sola denuncia por mi gestión y ahora se inventan que soy violador. Es la más grande indecencia (…) Una cosa es que mi hijo sea de Vox, la ultraderecha española, que se ha vendido a Maricarmen Alva (expresidenta del Congreso) y otra que sea capaz de mentir. Mi hijo nunca ha mentido contra mí y dudo que puedan manipularlo para que mienta", indicó.

"No pueden mentir, yo no tengo récord de denuncias, no tengo récord de investigaciones fiscales. Voy a presentar mañana que todo esto es mentira y no aparece (…) No existe (la denuncia) y mañana lo vamos a demostrar en rueda de prensa. Les reto a que cojan esa denuncia y van a ver que no exista. Mañana voy a demostrar que no aparezco", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el candidato de Juntos por el Perú atribuyó este caso a una supuesta intención de sus opositores por perjudicar su postulación. Al respecto, el aspirante a la alcaldía de Lima dijo que no piensa declinar, pese a que su propia agrupación política lo exhortó a aclarar esta denuncia y expresara su respaldo a la presunta víctima.

"Hay ratas en todos los barcos y yo tengo el apoyo de las bases. Yo estoy renovando un partido con el apoyo de las bases y contra viento y marea (…) Jamás (ha pensado en renunciar porque no legal. En segundo lugar, por qué voy a renunciar si soy inocente. Si Juntos por el Perú comete el error de intentar serruchar esta candidatura, es un problema de ellos", señaló.

Gonzalo Alegría se refirió a la denuncia por presunta violencia psicológica y sexual

Juntos por el Perú le pide explicaciones



El candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, deberá brindar sus descargos de manera documentada al Comité Nacional de Ética y Disciplina de Juntos Por el Perú. Así lo informó el propio partido político, que emitió un comunicado tras conocerse una denuncia de su propio hijo por presunta agresión psicológica y sexual.

"Solicitamos a través de este y otros medios al señor Gonzalo Alegría que dentro del plazo establecido en nuestro Reglamento de Ética y Disciplina presente sus descargos de manera documentada respecto a la denuncia que viene circulando de un presunto acto de violencia sexual en agravio de su hijo", se lee en el texto emitido por la agrupación.

Juntos Por el Perú también señaló que Gonzalo Alegría recién se afilió al partido el pasado cinco de enero de este año para poder participar de las Elecciones Municipales que se dará el próximo 2 de octubre.

"De acuerdo a la modificación de las normas electorales, toda persona que sea cabeza de lista debía estar afiliada; siendo así, el señor Alegría, se limita a desarrollar su campaña específicamente electoral", se lee en el comunicado.

Por último, la agrupación señaló que tomará una decisión correspondiente una vez el candidato municipal brinde los descargos a la comisión de ética respecto a la denuncia que fue dada a conocer en un reportaje del canal Nativa.

Más temprano se conoció que el candidato a la alcaldía de Lima de Juntos Por el Perú, Gonzalo Alegría, fue denunciado en la comisaría de San Isidro por su propio hijo de agresión psicológica y violencia sexual en el 2021. Esto fue revelado en un reportaje del canal Nativa.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 17 Sigamos hablando de BETTER CALL SAUL porque ya superó a BREAKING BAD

Conversamos de los tres primeros episodios de la segunda parte de la última temporada del spin off que superó a la serie que le dio origen (y lo decimos con todas sus letras). El cierre de cada personaje, las licencias artísticas, lo que pudo ser mejor... Diego y Renato prácticamente le agradecen a Vince Gilligan y Peter Gould por existir. Tú pasa y escucha.