Candidato Gonzalo Alegría reconoce que su hijo lo denunció por violencia psicológica

El candidato a la Alcaldía de Lima Gonzalo Alegría (Juntos Por el Perú) reconoció que "sí existió" una denuncia por maltrato psicológico que interpuso en su contra su hijo en el 2021; sin embargo, negó que esta tenga relación con una supuesta acusación de violencia sexual que fue revelada recientemente por el canal Nativa.

"Aquí hay una manipulación muy triste porque se coge una denuncia que sí existió, que fue porque yo le pedí a mi hijo que abriera un local de campaña porque yo no lo podía hacer porque en ese momento era funcionario en una municipalidad. Él me aceptó y después, no se sabe por qué extraños motivos, mi hijo generó todo un problema de eso como para denunciarme y acusarme de maltrato psicológico", explicó.

En declaraciones a la prensa, el postulante acusó a algunas personas de "crear un documento nuevo que no existe" sobre una supuesta agresión sexual en contra de su hijo y dijo que "intentan hacer creer" que se trata del documento de la denuncia en la que su hijo "se quejaba" por haberle pedido que abra un local de campaña.

"Como no tienen nada en contra de mí, se aferran a un divorcio y a un trauma de un muchacho que ha sufrido mucho, que es mi hijo, y al que no voy a someter a estas falsedades. ¿Cómo me voy a retirar (de las elecciones)? Sería darle gusto a toda esta gente asquerosa. No me voy a retirar porque Lima necesita el cambio necesario", apuntó.

Defensoría del Pueblo confirma denuncia

Este miércoles, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, remarcó que sí existe la denuncia contra el candidato a la Alcaldía de Lima Gonzalo Alegría y se encuentran en plena investigación para conocer las razones por las cuales se archivó esta acusación.

"A través del sistema del Poder Judicial hemos visto que las medidas de protección fueron denegadas porque solamente estaba la denuncia del hijo del señor, pero también porque no pasó una pericia psicológica. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de los hechos", señaló tras cuestionar la ausencia de medidas de protección para la víctima.

En entrevista con el programa 'Las Cosas como Son' de RPP el funcionario de la Defensoría del Pueblo manifestó que las autoridades deberían preocuparse por cómo se notifican a los que denuncias este tipo de hechos pues se conoce que el hijo de Gonzalo Alegría se fue del país.

"Por lo general, como siempre vemos estos casos de violencia, las medidas de protección son entregadas en la comisarías, entonces cuando deniegan le notifican a la otra parte por no haber mayor elementos como una pericia psicologica ni medicina legal y ahi estamos olvidando estos temas importantes. ¿Por qué esperar dos meses para ello?", enfatizó.



Más temprano, la Defensoría del Pueblo anunció que ha solicitado información al Ministerio Público los motivos por los cuales archivó la denuncia del candidato municipal por Juntos Por el Perú, Gonzalo Alegría. El economista es acusado por su propio hijo de agresión psicológica y sexual el año pasado.

"Acudimos a Comisaría PNP de Orrantia para verificar denuncia contra Gonzalo Alegría. Se nos informó que fue enviada a la Fiscalía en su oportunidad. Ante ello, solicitamos al Ministerio Público informar sobre los motivos por los que se archivó la denuncia", indicaron.

